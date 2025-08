«Fátima, nosotros también te amamos… pero así no»: la original respuesta del Ayuntamiento de Vélez-Málaga a una pintada

El vandalismo sigue campando a sus anchas. Sin embargo, hay formas y formas de afrontarlo desde las administraciones públicas. En Vélez-Málaga el Ayuntamiento ... ha tirado de humor para responder a la última pintada que ha aparecido en un muro de señalización en el acceso al núcleo costero de Almayate. 'Fátima te amo' es lo que podía leerse, escrito en unas grandes letras mayúsculas de color negro, junto a dos corazones. El original mensaje que subieron en la noche de este pasado martes a las redes sociales para responder a su autor se está haciendo viral.

«Fátima, nosotros también te amamos… pero así no», arranca el llamativo texto publicado por el Consistorio veleño, quien detalla que la pintada con «esta declaración de amor» apareció a primera hora de la mañana en el mural de entrada a Almayate. Para el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía se trata de «una frase preciosa, pero el sitio elegido, no tanto».

A juicio de los responsables municipales del equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, «el amor es un sentimiento que embellece el alma… pero esto ha afeado nuestro pueblo, ha supuesto un acto incívico y, además, nos costará dinero de todos restaurar este espacio». «Nos encanta que la gente se quiera, pero declararse amor, no puede significar nunca ensuciar», apostillan en el texto que suma ya más de un millar de interacciones.

Arden dos contenedores y enseres

Según han desvelado desde el Ayuntamiento veleño, «en breve, nuestro equipo de limpieza trabajará para devolver a este precioso rincón a la entrada de Almayate su estado original, y confiamos en que esta no vuelva a ser la manera de expresar sentimientos». «Fátima, si estás leyendo esto, esperamos que al menos digas que sí… Y si decides decirle que no, mándanos el número del autor y le pasamos la factura», añaden con sorna. Por último, en el mensaje lanzan «un aviso a los románticos: Flores, cartas, canciones, pancartas… ¡lo que quieras! Pero no pintes nuestros espacios públicos».

No ha sido el único acto vandálico en las últimas horas en Vélez-Málaga. Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos intervenieron esta pasada madrugada, requeridos por la Policía Local, por un incendio de contenedores en la céntrica calle Arroyo de San Sebastián, en pleno casco histórico. Según han informado desde el CPB en un comunicado difundido en sus redes sociales, ardieron dos contenedores y enseres, sin causar daños personales.