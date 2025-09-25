Nerja rinde tributo a su principal industria: la programación del Día del Turista

Nerja presume de ser la auténtica capital turística de la Costa del Sol Oriental-Axarquía. Desde hace más de 60 años, la perla de la ... costa más oriental de Málaga recibe a miles de turistas cada año, atraídos por sus excelentes playas y sus paisajes de ensueño, marcados por la imponente Sierra Almijara. Con motivo del Día Internacional del Turismo, que se conmemora este sábado, el Ayuntamiento vuelve a celebrar este fin de semana a la principal industria de la localidad axárquica.

El municipio costero más oriental de la provincia festejará así la XIX edición del Día del Turista 2025 con una completa programación, según han anunciado el alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), acompañado por la concejala de Turismo, Ana María Muñoz (PP), el vicepresidente de AEHCOS, Damián Toboso, y el presidente del Centro Comercial Abierto, Enrique López Cuenca.

Premiarán a Life Adventure S. L. y Educare Aventura S. L., y al programa 'Andalucía en tu sombrilla', de COPE

El acto central de la celebración tendrá lugar el sábado 27 de septiembre a las 11.00 horas, coincidiendo con el Día Internacional del Turismo en los Jardines de la Cueva de Nerja, donde se entregarán los reconocimientos de Turista de Honor y las Distinciones Turísticas de 2025.

En esta edición, la modelo y presentadora malagueña Eva Ruiz recibirá el reconocimiento como Turista de Honor. Además, se otorgarán seis Distinciones Turísticas concedidas en esta edición en el apartado deportivo, a Jesús Capitán Prada 'Capi', en el apartado de empresas, turismo activo a Life Adventure S. L. y Educare Aventura S. L., en la categoría a medios de comunicación al programa 'Andalucía en tu sombrilla', de la Cadena COPE.

Empresarios

También se concederán, a título póstumo, los reconocimientos a Antonio Som Cerezo, en la categoría de promoción turística concedida en esta ocasión a los fotógrafos, y al empresario Miguel Ángel Lozano Lorenzo, como gerente del Hotel Perla Marina desde 1990.

La concejala de Turismo subrayó en un comunicado que estos nombramientos cuentan con el respaldo institucional de todos los grupos municipales y del Consejo Sectorial de Turismo y Playas. «Para nuestro Ayuntamiento, el turismo es un importante motor económico y social, por ello, celebramos el Día del Turista de Nerja, en el contexto del Día Mundial del Turismo, para reconocer a aquellas personas, empresas o entidades que han contribuido a la consolidación de la marca turística de Nerja», añadió.

La celebración se desarrollará del 26 al 28 de septiembre e incluirá múltiples actividades para todos los públicos. En la plaza de España se instalará un Mercado de Sabores que combinará gastronomía, música y buen ambiente. El viernes 26 a las 22.00 horas actuará Decai; el sábado 27 a las 22.30 horas, Melón Diesel; y el domingo 28 a las 22.00 horas, La Guardia. El programa se completa con visitas guiadas gratuitas por el casco histórico, previstas para el sábado y el domingo, con inscripción previa en la Oficina de Turismo.