Nerja reconoce a ocho agentes, un guardia civil y una médica en el día del patrón de la Policía Local

Coincidiendo con el día de San Miguel Arcángel, patrón de la Policía Local y de Nerja, el Ayuntamiento celebró este pasado domingo un acto institucional ... en el que se ha reconocido a ocho agentes, un guardia civil y una médico «por sus actuaciones meritorias en el desempeño de sus funciones».

La Policía Local ha celebrado el día de su patrón con una misa de acción de gracias en la parroquia de San Miguel, oficiada por su párroco, Francisco Javier Velasco, y concelebrada por el párroco de El Salvador, Antonio Jesús Carrasco. La ceremonia contó con la participación de la Coral Alminares.

Posteriormente, el Ayuntamiento organizó un acto en los Jardines de la Cueva de Nerja, donde se rindió un merecido reconocimiento a ocho agentes de la Policía Local, un agente de la Guardia Civil y una doctora. Todos ellos habían sido previamente felicitados por el pleno de la corporación municipal por sus actuaciones meritorias en el desempeño de sus funciones.

150 aniversario

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), destacó que en un día como hoy «debemos hablar de compromiso; por ello queremos, desde el diálogo, comprometernos a atender vuestras peticiones para aumentar los recursos humanos, incrementando la plantilla y dotándola de más personal, así como de más y mejores medios materiales».

Asimismo, el regidor expresó en un comunicado su «felicitación, agradecimiento y compromiso» al jefe de la Policía Local, Francisco Iranzo, a los oficiales, Roberto Torrejón y Manuel Gallardo, y a toda la plantilla, y dio la enhorabuena a los agentes reconocidos: José Luis Muñoz Domínguez, Francisco Sedeño Avilés, Eva Rueda Alonso, Jorge Acosta Cerezo, Francisco Alba Pérez, Sergio Sánchez Aragón, Olga Cervera Ríos y Manuel Cordero Sánchez; al agente de la Guardia Civil Emilio Gárate Herrera; y a la doctora Carolina Valotta Ullrich.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Francisco Arce (PP), recordó que la Policía Local de Nerja, que este 2025 cumple 150 años, cerrará el año con diversas actividades para clausurar esta conmemoración «de una manera especial».