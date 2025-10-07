Nerja habilitará una red de miradores y regulará los aparcamientos en el paraje de los Acantilados de Maro

El paraje natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, de una superficie total de 1.810 hectáreas, en su mayor parte en la provincia de Málaga, ... y una porción en la de Granada, es uno de los espacios naturales marino-terrestres, más importantes del Mediterráneo, con una superficie marina protegida de 1.415 hectáreas, justificada por su gran biodiversidad marina, y que precisamente le mereció ser calificada en el Convenio de Barcelona como 'Zona de Especial Importancia para el Mediterráneo' (ZEPIM), de manera que tiene una importancia capital para la preservación de los ecosistemas marinos que en otros lugares están fuertemente dañados.

Con el objetivo de regular los accesos y potenciar el control del entorno natural, declarado como protegido desde 1989, el Ayuntamiento, a través de la Junta de Gobierno Local, ha aprobado un proyecto para realzar el valor paisajístico, turístico y medioambiental del paraje natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo mediante la construcción de unos miradores panorámicos junto a la antigua carretera N-340.

La actuación tiene un presupuesto de licitación de 547.515,19 euros, financiado íntegramente con recursos europeos a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Nerja Sostenible', enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y respaldado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU.

Informes favorables

El alcalde nerjeño, José Alberto Armijo (PP), ha destacado en un comunicado que «con este proyecto queremos que tanto los nerjeños, mareños, como quienes nos visitan puedan disfrutar aún más de la riqueza paisajística y natural de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo. Se trata de una actuación que permitirá reordenar la zona incorporando servicios que fomenten un modelo turístico/medioambiental sostenible».

El proyecto cuenta con los informes favorables de los Servicios Municipales, de las Delegaciones Territoriales de Sostenibilidad y Medio Ambiente, así como de Turismo y Cultura de la Junta de Andalucía, y de la Dirección General de Carreteras del Gobierno de España, según han destacado desde el equipo de gobierno del PP en el Consistorio nerjeño en el mencionado comunicado.

Por su parte, el concejal de Urbanismo e Infraestructura, Alberto Tomé (PP), ha detallado que además de los miradores, se contempla la creación de paradas de transporte público, zonas de esparcimiento que generen espacios para el disfrute del entorno, con señales informativas sobre el uso de los espacios y el paisaje contemplado, además de bancos, contenedores, bolardos que eviten que los vehículos ocupen la zona peatonal y barreras protectoras para evitar caídas a los acantilados. Una vez aprobado, el siguiente paso será la redacción de los pliegos para sacar a licitación las obras. Desde el Ayuntamiento no han concretado los plazos para que la actuación esté ejecutada.