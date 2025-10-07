Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de los Acantilados de Maro. E. CABEZAS

Nerja habilitará una red de miradores y regulará los aparcamientos en el paraje de los Acantilados de Maro

El Ayuntamiento invertirá 547.515 euros de los fondos europeos para poner en marcha las actuaciones, que incluyen señalización, bancos, contenedores y bolardos que eviten que los vehículos ocupen la zona peatonal y barreras

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 7 de octubre 2025, 14:28

Comenta

El paraje natural Acantilados de Maro-Cerro Gordo, de una superficie total de 1.810 hectáreas, en su mayor parte en la provincia de Málaga, ... y una porción en la de Granada, es uno de los espacios naturales marino-terrestres, más importantes del Mediterráneo, con una superficie marina protegida de 1.415 hectáreas, justificada por su gran biodiversidad marina, y que precisamente le mereció ser calificada en el Convenio de Barcelona como 'Zona de Especial Importancia para el Mediterráneo' (ZEPIM), de manera que tiene una importancia capital para la preservación de los ecosistemas marinos que en otros lugares están fuertemente dañados.

Política de privacidad

