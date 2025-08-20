Nerja busca una salida legal para mantener el varadero y la caseta de los pescadores de la playa de Burriana

Hasta hace apenas siete décadas, Nerja era un municipio dedicado principalmente a la agricultura y a la pesca. Sin embargo, con el boom turístico la profesión de la pesca fue perdiendo cada vez más peso. ... La agricultura sí se mantiene, con miles de hectáreas de subtropicales y hortalizas en las fértiles vegas de Maro y El Playazo. No obstante, todavía quedan algunas embarcaciones tradicionales de pescadores, especialmente en la playa de Burriana, en la zona conocida como el varadero y las casetas de pescadores, y algunas en la playa de Calahonda.

El pleno de la corporación aprobó en su última sesión, con carácter institucional, la creación de un grupo de trabajo cuya finalidad «será elaborar una propuesta consensuada que se presentará» ante la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía en Málaga con el objetivo de «obtener la autorización pertinente para que los pescadores con embarcaciones actualmente varadas en la arena de la playa de Burriana puedan hacer uso del espacio de manera regulada».

Ha habido requerimientos de la Administración regional para que se regularicen estas ocupaciones del dominio

No en vano, en los últimos años ha habido varios requerimientos de la Administración regional para que se regularicen estas ocupaciones del dominio público marítimo-terreste por parte del Ayuntamiento nerjeño. Este grupo estará integrado por el alcalde, José Alberto Armijo; los concejales de Playas, Agricultura y Pesca, y Turismo, todos ellos del PP; los portavoces de losgrupos municipales con representación en la corporación (PP, PSOE e IU-Podemos); y una representación de los pescadores afectados, designado por los propios interesados.

Durante su intervención en el pleno, la concejala de Playas, María del Carmen López (PP), explicó que «esta iniciativa pretende consensuar una propuesta entre los representantes municipales y el colectivo de pescadores, con el fin de regularizar la situación del varadero y la caseta de pescadores de la playa de Burriana». «Al mismo tiempo, busca garantizar el respeto a nuestras tradiciones, reconociendo el profundo arraigo histórico y emocional que el uso de este espacio tiene para la gente de la mar», ha apostillado la edil nerjeña en un comunicado. Por su parte, los grupos municipales de la oposición de izquierdas vienen solicitando en los últimos meses «una solución» para este colectivo de pescadores que tienen sus embarcaciones en las playas.

Reunión previa

El pasado mes de julio, los concejales de Playas y de Agricultura y Pesca, Daniel Rivas, ya mantuvieron una reunión con los propietarios de las embarcaciones situadas en la mencionada playa de Burriana para informarles sobre la resolución de Capitanía Marítima de Málaga, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, sobre la prohibición de actividades náuticas sin contar con las preceptivas autorizaciones.

Esta prohibición se realiza en base a la denuncia realizada por la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en la que indica «la ocupación no autorizada del dominio público marítimo-terrestre por las citadas embarcaciones».

«Busca garantizar el respeto a nuestras tradiciones, reconociendo el profundo arraigo histórico y emocional» María del Carmen López Concejala de Playas

En ese sentido, María del Carmen López ha trasladado a los pescadores «el apoyo» del Ayuntamiento de Nerja, informándoles de que consta que Capitanía Marítima ha emitido dicha prohibición sobre actividades consistentes en la botadura, lanzamiento o varada de embarcaciones o artefactos flotantes, incluidas motos náuticas, «en tanto no se obtengan las autorizaciones pertinentes de los organismos competentes».

Por su parte, Daniel Rivas ha aclarado que esta situación «no responde a una decisión municipal, sino a un procedimiento iniciado por la administración competente». No obstante, según informó el edil nerjeño en un comunicado, «se ha solicitado a los propietarios que presenten la documentación que acredite el uso y la actividad de estas embarcaciones».

Convenio para mejorar la seguridad

Por otro lado, el Ayuntamiento nerjeño y el Ministerio del Interior, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, suscribirán un convenio de colaboración destinado a desarrollar y aplicar «medidas que refuercen la coordinación» entre la Policía Local y la Guardia Civil en materia de seguridad ciudadana. En este sentido, la Junta de Gobierno Local ha aprobado una propuesta en dichos términos.

Entre los principales aspectos del convenio, el concejal de Seguridad, Francisco Arce (PP), ha destacado «la mejora en el intercambio de información y el acceso a bases de datos entre los cuerpos y fuerzas de seguridad». Asimismo, se fomentará una comunicación más fluida y la utilización compartida de las dependencias. Finalmente, la Junta Local de Seguridad elaborará un Plan Local de Seguridad, en el que se definirán los objetivos y programas de actuación que se consideren necesarios.

Arce ha subrayado en un comunicado que «para nuestro Ayuntamiento, la seguridad es uno de los pilares básicos de nuestra gestión; por tanto, este convenio nos permitirá potenciar la coordinación y el trabajo conjunto entre la Policía Local y la Guardia Civil».