El Ministerio aprueba el proyecto para completar el semienlace de la autovía en Caleta de Vélez
La iniciativa contempla la construcción de dos glorietas y dos nuevos ramales con un presupuesto estimado para las obras de 6,6 millones de euros
Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:47
La terminación del semienlace de la autovía del Mediterráneo A-7 a su paso por Caleta de Vélez sigue pendiente más de veinte años después de que se inaugurase este tramo. ... En la última década se han sucedido los anuncios de partidas presupuestarias en las cuentas generales del Estado, sin que se hayan llevado a cabo finalmente las obras para aumentar de dos a cuatro los ramales de este importante nudo viario.
Sin embargo, el Gobierno central adjudicó en mayo de 2023 la redacción de un nuevo proyecto. Algo más de dos años después, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de trazado para mejorar la movilidad de la autovía A-7 a su paso por esta zona de Vélez-Málaga. Concretamente, el objetivo es convertir el semienlace del kilómetro 951, cercano a Caleta de Vélez, en un enlace completo, para lo que se estima un presupuesto de obras de 6,6 millones de euros, con el IVA incluido, frente a los 4,3 millones contemplados inicialmente.
El proyecto se someterá próximamente al trámite de información pública, a efectos de la declaración de utilidad pública y la necesidad de urgente ocupación, lo que implica la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según han informado este lunes desde el Ministerio en un comunicado. Esta actuación se incluye dentro del programa de conservación y mantenimiento de la Red de Carreteras del Estado, en el que este Ministerio ha invertido más de 77 millones de euros desde junio de 2018 en la provincia de Málaga.
Características
«La apuesta del Gobierno de España por mejorar las infraestructuras en la provincia queda reflejada en las diversas inversiones que ya están previstas, tal y como detalló el ministro, Óscar Puente, en un coloquio celebrado este verano en Málaga; o las que ya están en marcha, como por ejemplo la modernización de diversos túneles de la A-7 por 16 millones de euros», han argumentado desde el Gobierno de Pedro Sánchez.
El actual semienlace de Caleta de Vélez cuenta con dos ramales y una vía transversal en paso inferior, que permite los movimientos de salida de la autovía A-7 desde Málaga e incorporación a la misma hacia este destino. El nuevo proyecto contempla la construcción de dos nuevos ramales que permitan la incorporación a la autovía hacía Almería, así como la salida de ésta desde el sentido hacia Málaga. Se completan los ramales con sendas glorietas, una a cada lado de la autovía, por lo que se completa el enlace «con una tipología de diamante con pesas».
Se define la vía transversal entre dichas glorietas, dispuesta sobre la actual, y se completa con las conexiones de los dos ramales ya existentes con las nuevas glorietas, así como la del actual vial entre Vélez-Málaga y Caleta de Vélez, que cruza bajo la autovía. También se proyecta un camino de servicio como reposición de otro existente, afectado por el derrame de tierras de uno de los nuevos ramales. De esta forma, el presente proyecto contempla la disposición de los dos nuevos carriles de cambio de velocidad para los nuevos ramales del enlace.
Medio millón a las obras de refuerzo del firme de la carretera que une Vélez-Málaga con Benamocarra
La Diputación ha adjudicado por 493.219 euros el proyecto de refuerzo de firme en la carretera MA-3116 de A-356 a Benamocarra. Una actuación que comenzó el pasado lunes 22 de septiembre y que se enmarca en el Plan de Refuerzo de Firmes de la Carreteras Provinciales de la institución provincial 2024-2025. Corresponde al tercer plan compuesto por 18 actuaciones para mejorar el estado 63 kilómetros en total de diferentes carreteras provinciales con una inversión de 5,2 millones de euros. Así lo ha dado a conocer este lunes la diputada de Fomento, Nieves Atencia, en la visita a las obras junto al alcalde de Vélez-Málaga, Jesús Lupiáñez, ambos del PP, y la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Benamocarra, María Leonor Muñiz (`PMP).
Atencia ha afirmado en un comunicado que la Diputación de Málaga "tiene el compromiso de mejorar la red de carreteras provinciales aumentando su presupuesto año tras año, algo esencial para los pueblos de interior". "En esta ocasión se trata la inversión más importante que se hará en la Axarquía para aumentar la vida útil de esta carretera que une dos municipios muy importantes como son Vélez-Málaga y la Axarquía". Por su parte, tanto Lupiáñez como Muñiz han incidido en que ésta "es una obra muy importante para la mejora de la seguridad vial".
Atencia ha explicado que la presente obra finalizará en tres semanas y que comprende 3,6 kilómetros en total. La actuación consiste en el extendido de dos capas de aglomerado asfáltico que proporcionará mayor seguridad vial en la conducción y comodidad para la circulación. Para ello, ha sido necesaria la retirada previa del aglomerado existente mediante fresado.
Asimismo, para la mejora del drenaje se hormigonarán unos 770 metros de cuneta que actualmente se encuentran terrizas. Por último, tras esta actuación, se ejecutará la señalización horizontal mediante el repintado de las líneas de borde en toda su longitud y cebreados en la MA-3116 entre los puntos kilométricos 3+200 y 3+600.
