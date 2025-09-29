Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación virtual de como quedará la zona con la construcción de dos nuevas rotondas. SUR

El Ministerio aprueba el proyecto para completar el semienlace de la autovía en Caleta de Vélez

La iniciativa contempla la construcción de dos glorietas y dos nuevos ramales con un presupuesto estimado para las obras de 6,6 millones de euros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Lunes, 29 de septiembre 2025, 13:47

La terminación del semienlace de la autovía del Mediterráneo A-7 a su paso por Caleta de Vélez sigue pendiente más de veinte años después de que se inaugurase este tramo. ... En la última década se han sucedido los anuncios de partidas presupuestarias en las cuentas generales del Estado, sin que se hayan llevado a cabo finalmente las obras para aumentar de dos a cuatro los ramales de este importante nudo viario.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arnold Schwarzenegger: «Desde que me invitaron a Málaga, a la Comic-Con, dije: me apunto»
  2. 2 Compraventas de nuda propiedad en Málaga: cómo adquirir una vivienda a mitad de precio
  3. 3

    El comercio chino se reinventa en Málaga
  4. 4 Avisos amarillos en Andalucía por lluvias de 15 litros por metro cuadrado
  5. 5 Accidente en cadena en Arriate: hay cuatro mujeres heridas
  6. 6 Un joven de 19 años golpea y amenaza de muerte con un cuchillo a sus familiares en Benalmádena
  7. 7 ¿El 13 de octubre es festivo en Andalucía? ¿Habrá puente?
  8. 8 El marisco se va de Málaga: desaparecen especies y sube la mortalidad natural
  9. 9

    Un Málaga blando permite la remontada en Burgos (2-1)
  10. 10 El viaje a Fuengirola de un sicario adolescente que se fugó en bicicleta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Ministerio aprueba el proyecto para completar el semienlace de la autovía en Caleta de Vélez

El Ministerio aprueba el proyecto para completar el semienlace de la autovía en Caleta de Vélez