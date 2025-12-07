Macharaviaya fortalece su conexión con Estados Unidos con la visita de la presidenta del Consejo de Pensacola

Macharaviaya, la patria chica de la familia Gálvez, sigue estrechando lazos y profundizando en la historia de este apellido que marcó el devenir de los Estados Unidos en su independencia en el siglo XVIII. ... La pequeña localidad axárquica, de apenas 500 habitantes, ha recibido la visita institucional de Allison Patton, presidenta del Consejo de la Ciudad de Pensacola (Florida) y representante electa por el Distrito 6, que se ha desplazado hasta la localidad axárquica para conocer de primera mano su patrimonio y los vínculos que desde hace dos siglos y medio unen a ambos territorios.

La jornada comenzó en la Casa Consistorial, donde Patton fue recibida oficialmente por el alcalde, Antonio Campos, y la teniente de alcalde, Soledad Montañez, ambos del PSOE. El regidor destacó en un comunicado que la presencia de la dirigente norteamericana «subraya la importancia de fortalecer las relaciones con ciudades con las que compartimos lazos históricos y culturales tan significativos». Campos y Montañez entregaron a la visitante varios obsequios institucionales como recuerdo de su paso por Macharaviaya.

Patton, que asumirá la presidencia del Consejo de Pensacola en 2025 tras ser elegida vicepresidenta en 2024, desarrolla su actividad pública tras una amplia trayectoria profesional en los ámbitos empresarial, financiero y jurídico. Antes de su carrera política, fue directora general y responsable de litigios minoristas en Morgan Stanley, y actualmente es profesora adjunta en la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Florida (FSU), donde imparte Regulación de Corredores y Intermediarios.

Durante el recorrido, Patton mostró un «especial interés» por la figura de Bernardo de Gálvez, héroe de la independencia estadounidense y natural de Macharaviaya, cuya intervención militar en la guerra contra los británicos continúa siendo un símbolo de unión entre ambos territorios.

«Reforzando los lazos»

«Es emocionante recorrer el lugar donde nació una figura tan importante para la historia de mi país. Macharaviaya conserva un patrimonio excepcional y un espíritu acogedor que espero que más estadounidenses lleguen a conocer», señaló la presidenta del Consejo, que se mostró dispuesta a «seguir reforzando los lazos entre Pensacola y esta tierra con la que compartimos una historia común».

Desde el Consistorio macharatungo explicaron que durante el encuentro se exploraron posibles líneas de colaboración cultural, educativa y académica entre Macharaviaya y Pensacola, ciudades hermanadas a través del legado de la familia Gálvez. Entre ellas, se planteó la posibilidad de impulsar intercambios vinculados al Museo de Gálvez, así como reforzar los programas de difusión histórica y las actividades conmemorativas que cada año celebran ambas comunidades.

Natural de Buffalo (Nueva York) y residente en Pensacola desde hace dos décadas, Patton mantiene un sólido vínculo con su ciudad, donde participa activamente en entidades como IMPACT 100, la American Heart Association, Family Promise y la Pensacola Community Music School, entre otras.

La visita concluyó con un recorrido por los principales espacios patrimoniales de la localidad, en un encuentro que el Ayuntamiento considera «un paso más en la proyección internacional de Macharaviaya» y en la consolidación de unos lazos históricos que, más de dos siglos después, continúan generando puentes entre ambos lados del Atlántico.