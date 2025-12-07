Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen del encuentro que tuvo lugar en el Ayuntamiento de Macharaviaya. SUR

Macharaviaya fortalece su conexión con Estados Unidos con la visita de la presidenta del Consejo de Pensacola

El encuentro institucional pone en valor el legado del militar Bernardo de Gálvez y la histórica relación entre Florida y el municipio axárquico

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 7 de diciembre 2025, 19:34

Macharaviaya, la patria chica de la familia Gálvez, sigue estrechando lazos y profundizando en la historia de este apellido que marcó el devenir de los Estados Unidos en su independencia en el siglo XVIII. ... La pequeña localidad axárquica, de apenas 500 habitantes, ha recibido la visita institucional de Allison Patton, presidenta del Consejo de la Ciudad de Pensacola (Florida) y representante electa por el Distrito 6, que se ha desplazado hasta la localidad axárquica para conocer de primera mano su patrimonio y los vínculos que desde hace dos siglos y medio unen a ambos territorios.

