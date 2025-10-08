Todo listo en Vélez-Málaga para la séptima edición de la Feria del Motor

Vélez-Málaga se volverá a convertir, por séptima vez, en la capital del motor en la zona oriental de Málaga. La localidad axárquica acogerá este ... próximo fin de semana del puente festivo del 12 de octubre la VII Feria del Motor, con doce concesionarios, que pondrán a la venta más de 700 coches y con actividades para todos los públicos, como atracciones gratuitas para los más pequeños, servicio de barra y concursos.

La concejala de Industria y Comercio del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, Beatriz Gálvez (GIPMTM), ha presentado esta VII Feria del Motor de Vélez-Málaga de 2025, un evento que se celebrará del 10 al 13 de octubre en el recinto ferial de la capital de la Axarquía, junto al centro comercial El Ingenio.

Gálvez ha destacado en un comunicado que esta feria «se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del calendario comercial y de ocio del municipio», convirtiéndose en referente no solo provincial sino también regional, gracias a su capacidad para atraer visitantes de toda Andalucía y dinamizar la economía local. «No se trata solo de una exposición automovilística, sino de una verdadera experiencia familiar con actividades para todos los públicos», subrayó la concejala.

«Se ha consolidado como una cita imprescindible dentro del calendario comercial y de ocio del municipio» Beatriz Gálvez Concejala de Industria y Comercio

La feria reunirá a doce empresas del sector que expondrán más de 700 vehículos nuevos, de ocasión y clásicos, confirmando así el crecimiento y la relevancia de esta iniciativa. Uno de los momentos más esperados será la III Concentración de Vehículos Clásicos, que tendrá lugar el próximo lunes 13 de octubre, con salida desde el recinto ferial hasta el paseo marítimo de Torre del Mar y una ruta posterior hasta las Cuevas de Nerja.

Durante la presentación, la concejala estuvo acompañada por Jesús Pérez Atencia, teniente alcalde de Torre del Mar y concejal de Turismo (GIPMTM); Inmaculada Carrera, hermana mayor de la Archicofradía del Pobre y la Esperanza y organizadora del evento; Clemente Carmona, gerente de Clemen Auto y organizador; así como Eugenio Noguerol, gerente del grupo Ausol, patrocinador principal de la feria.

«Crece el interés»

Clemente Carmona, coorganizador, ha puesto en valor el crecimiento del evento, señalando en el mencionado comunicado que incluso empresas de Málaga capital han optado por participar en Vélez-Málaga en lugar de otras ferias de mayor tradición, lo que confirma el atractivo y nivel alcanzado. «Cada año crece el interés, tanto de expositores como de público, y este año esperamos batir récords de asistencia y ventas», ha asegurado.

Por su parte, Eugenio Noguerol, gerente del grupo Ausol, ha resaltado la importancia de la feria como plataforma para ofrecer vehículos con precios y condiciones especiales, y como espacio para disfrutar en familia. «No es solo ver coches, es un evento social, con actividades para niños, gastronomía y una atmósfera perfecta para pasar un fin de semana diferente«, ha apostillado.

«No es solo ver coches, es un evento social, con actividades para niños, gastronomía y atmósfera perfecta» Eugenio Noguerol Gerente del grupo Ausol

Inmaculada Carrera, organizadora en representación de la Archicofradía del Pobre y la Esperanza, ha recalcado el carácter familiar y festivo del evento. «Cada día habrá algo diferente: zona infantil, actividades gastronómicas como paella el sábado y migas el domingo, y por supuesto, los clásicos el lunes», ha avanzado. También ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento y de todos los colaboradores, así como la nueva participación de las Cuevas de Nerja, que se suman a la ruta de clásicos, enriqueciendo la propuesta cultural y turística.

Desde la organización se ha animado a vecinos, visitantes y amantes del motor a no perderse esta séptima edición de la Feria del Motor. «Una oportunidad única para comprar, descubrir, disfrutar y compartir en familia», ha concluido Gálvez, quien ha agradecido en el mencionado comunicado el esfuerzo de organizadores, patrocinadores y colaboradores por hacer posible un evento de estas dimensiones.