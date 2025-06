La Junta y el Ayuntamiento activan un plan turístico para poner en valor La Fortaleza de Vélez-Málaga

La Fortaleza es uno de los monumentos históricos más importantes de Vélez-Málaga. Levantada en el siglo X por los musulmanes, llegó a principios de los años setenta del pasado siglo convertida en apenas unas pocas piedras ... , tras ser usada durante diez siglos como cantera, hasta el punto de que los restos de la torre del homenaje se conocían popularmente como 'El Deo', al mantener únicamente en pie una zona lateral. En esos últimos años del franquismo se rehabilitó. Los trabajos han continuado en las décadas posteriores y no están, ni mucho menos, concluidos.

El equipo de gobierno bipartito, de PP y GIPMTM, en el Ayuntamiento veleño se ha propuesto potenciar al máximo el atractivo de este espacio monumental, auténtica referencia visual del casco urbano veleño. Para ello, el alcalde veleño, Jesús Lupiáñez (PP), viene trabajando en acciones con los técnicos municipales para avanzar en actuaciones «a corto, medio y largo plazo».

Este lunes el consejero de Turismo y Andalucía Exterior, Arturo Bernal, ha respaldado en una visita a Vélez-Málaga esta apuesta por poner en valor el monumento histórico, con un plan específico de dinamización. El consejero se ha comprometido a poner en marcha, junto al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía, diversas actuaciones e iniciativas para potenciar el atractivo turístico y monumental de este enclave histórico.

Para Bernal, La Fortaleza es «otro de los grandes atractivos turísticos de la localidad y en el que el Ayuntamiento trabaja para convertirlo en un polo de atracción para los visitantes». El consejero andaluz ha destacado el papel y la apuesta firme del gobierno bipartito por «conservar y revitalizar nuestro patrimonio histórico, pero también para dotarlo de contenido, proyección y sostenibilidad».

«Queremos que quien venga a Vélez-Málaga viva una experiencia auténtica, donde se mezclan historia, tradición, identidad y calidad. Agradezco al consejero su compromiso con esta tierra y su sensibilidad con nuestras señas de identidad. Estoy convencido de que esta visita fortalecerá aún más los lazos de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en la promoción turística de la Axarquía como un territorio lleno de oportunidades», ha recalcado el alcalde.

'Q' de Calidad Turística

El consejero también ha visitado el Museo de la Semana Santa de Vélez-Málaga, la primera de España que cuenta con la 'Q de Calidad Turística', desde el pasado mayo, un reconocimiento otorgado por el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Bernal ha recordado que el turismo cultural «atrae a uno de cada tres turistas que llegan a Andalucía y ayuda a gestionar mejor los flujos y a capilarizar los beneficios del turismo por todo el territorio».

«Por manifestaciones como la Semana Santa de Vélez, hemos puesto en marcha una campaña de turismo religioso que quiere poner en valor nuestro patrimonio y arte sacro andaluz», ha explicado acerca de la nueva campaña 'The Revelation of the Andalusian Crush'. El consejero ha dicho que de cara al verano tienen «muy buenas sensaciones», con datos como que «se ha triplicado el gasto medio por visitante», y que el 85% de los empresarios turísticos creen que el verano «va a ser igual o mejor que el del pasado año».

Junto a la Semana Santa, Bernal ha situado la localidad como unos de los principales activos turísticos de la provincia gracias también a su litoral. Para esta temporada estival cuenta con tres banderas azules, en Benajarafe, Caleta de Vélez y Torre del Mar. «Estas distinciones son una muestra de cómo nuestro litoral se ha adaptado a las nuevas exigencias de sostenibilidad y calidad que demandan no sólo los visitantes, sino también la población residente», ha dicho. «El turismo de naturaleza también es turismo de playa», ha apostillado.

Por su parte, el alcalde veleño ha podido trasladarle a Bernal «algunas de las necesidades que tenemos en el municipio y hablarle de proyectos ilusionantes que queremos impulsar desde el Ayuntamiento». «Hemos comentado posibles líneas de colaboración y futuras inversiones que nos ayuden a seguir mejorando nuestros espacios turísticos y culturales», ha considerado Lupiáñez.