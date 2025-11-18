Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El subdelegado del Gobierno en Málaga y el jefe de la Demarcación de Costas, este martes. SUR

El Gobierno ejecuta obras para recuperar y ampliar la playa de Chilches

Las actuaciones para aumentar en 600 metros cuadrados el litoral suponen una inversión por parte de la Demarcación de Costas de 48.516 euros

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Martes, 18 de noviembre 2025, 14:21

Nuevo impulso a la mejora del litoral más occidental de Vélez-Málaga. El Gobierno de España está ejecutando distintas actuaciones para ampliar en 600 metros ... cuadrados la playa de Chilches, que suponen una inversión de casi 50.000 euros. Así lo ha explicado esta martes el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, durante una visita a la zona de obras acompañado por el jefe de la Demarcación de Costas Andalucía Mediterráneo, Ángel González, y responsables de la empresa que ejecuta los trabajos.

