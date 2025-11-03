Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los espigones que protegerán las playas tendrán entre 90 y 260 metros. Josele

Costas prepara la licitación de la estabilización de las playas de San Pedro Alcántara

El proyecto se adapta a la declaración de impacto ambiental, que prevé cinco espigones, regenerar las playas y construir un sendero peatonal

José Carlos García

José Carlos García

Marbella

Lunes, 3 de noviembre 2025, 00:46

La Demarcación de Costas trabaja ya en la salida a licitación de las obras para la estabilización de las playas de San Pedro Alcántara. El ... área del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está adaptando el proyecto que tenía elaborado a lo contenido en la declaración de impacto ambiental (DIA) de la fase 1 del denominado proyecto de estabilización y adecuación del borde litoral entre los ríos Guadalmina y Guadaiza, que el pasado 19 de septiembre aprobó la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del departamento que dirige Sara Aagasen y que fue publicado en el BOE del 18 de octubre.

