Costas prepara la licitación de la estabilización de las playas de San Pedro Alcántara

La Demarcación de Costas trabaja ya en la salida a licitación de las obras para la estabilización de las playas de San Pedro Alcántara. El ... área del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico está adaptando el proyecto que tenía elaborado a lo contenido en la declaración de impacto ambiental (DIA) de la fase 1 del denominado proyecto de estabilización y adecuación del borde litoral entre los ríos Guadalmina y Guadaiza, que el pasado 19 de septiembre aprobó la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del departamento que dirige Sara Aagasen y que fue publicado en el BOE del 18 de octubre.

La declaración hace referencia a un tramo litoral de unos 3.500 metros comprendido entre la desembocadura del río Guadaiza y la desembocadura del río Guadalmina, que engloba las playas de San Pedro, Linda Vista y Guadalmina, donde se prevé ejecutar cinco espigones de entre 90 y 260 metros, tres de ellos «tipo L» y dos «tipo T», previa demolición de las pequeñas estructuras de defensa existentes. El tamaño de las escolleras será de en torno a 3,10 toneladas de peso medio, con un umbral mínimo y máximo entre 2,50 y 3,75, y colocando en el morro pesos de 4 toneladas.

Además, se regenerarán las playas con una aportación de 151.045 metros cúbicos de arena, y se construirá un sendero peatonal de más de dos kilómetros, con un ancho de eje de tres metros. Se ejecutará en madera de pino y contará con una barandilla lateral «a un lado o ambos, según si el sendero está apoyado sobre la playa o elevado». En total, la longitud en la solución apoyada sobre el terreno alcanzará los 1.483 metros, mientras que el sendero elevado llegará a los 585 metros, incluido el paso sobre el arroyo del Chopo.

La inversión inicial prevista se incrementará y las obras se prolongarán durante unos nueve meses

Lo establecida en la DIA, según han manifestado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Málaga, obliga a Costas a revisar el proyecto que tenía en la mesa, lo que unido al paso del tiempo provocará que se incremente la inversión prevista, de 7,4 millones de euros. El trabajo que está haciendo la Demarcación determinará el importe exacto de las obras, que se prolongarán durante unos nueve meses.

Proteger el navío hundido y poner fin al proceso erosivo

La DIA impone la necesidad de proteger el pecio que hay en la zona: el navío El Fernando, que se hundió frente a las costas de San Pedro en octubre de 1760 a causa de una tormenta. Para evitar su «pérdida total o parcial» se establecen una serie de «medidas cautelares» como controles, sondeos y prospecciones arqueológicos, además de una intervención subacuática en la zona del pecio.

La finalidad del proyecto es dar solución a la problemática existente en este tramo litoral, y que «se encuentran deterioradas por un notable proceso erosivo, con aportes sedimentarios insuficientes y una elevada ocupación del dominio público marítimo-terrestre y su zona de servidumbre», tal y como indica la declaración de impacto ambiental.

«Es una inversión histórica en Marbella y San Pedro que muestra el compromiso del Gobierno de España con la mejora de nuestro litoral» Javier Salas Subdelegado del Gobierno en Málaga

Para el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, se trata de «una inversión histórica sin precedentes» en Marbella y San Pedro que «muestra el compromiso del Gobierno de España con la mejora de nuestro litoral». El subdelegado del Gobierno en Málaga se refería también así, a la regeneración de las playas centrales marbellíes (el tramo entre Venus y El Ancón) cuya declaración de impacto ambiental se aprobó el pasado junio, y que supondrá una inversión de 8,5 millones de euros..

«El Gobierno de Pedro Sánchez es el que va a ejecutar definitivamente las obras de mejora en las playas de Marbella y San Pedro gracias al compromiso y al impulso de estas actuaciones tras el abandono del Gobierno anterior», ha subrayado Salas.