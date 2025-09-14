De una fosa común del País Vasco al cementerio de Alfarnate: Juan Frías Martín descansa en su pueblo 84 años después de su muerte

86 años después del fin de la Guerra Civil española, todavía son miles las víctimas que siguen enterradas en fosas comunes y en cunetas, sin ... que sus descendientes hayan podido darle digna sepultura. La legislación estatal ofrece ayudas para la recuperación de estos restos humanos, a través de la llamada memoria democrática. Sin en Campillos se han recuperado en las últimas semanas los restos de 73 víctimas del conflicto armado que desangró a nuestro país, en el País Vasco también se han llevado a cabo exhumaciones. Una de ellas ha tenido como protagonista al pequeño pueblo axárquico de Alfarnate, de apenas un millar de habitantes.

De esta localidad de la Alta Axarquía era originario Juan Frías Martín, fallecido en 1941 y enterrado en una fosa común en la cárcel vasca de Orduña. Tras la identificación de sus restos a través del ADN de sus descendientes, hace unos días el cementerio acogió un acto íntimo y profundamente emotivo de restitución de la memoria democrática, en el que se le rindió homenaje y se le dio sepultura a sus restos mortales.

«Es un ejercicio de justicia, dignidad y reconocimiento, que contribuye a recuperar la memoria democrática»

El acto contó con la presencia de la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, María Jesús San José, así como de los responsables de memoria democrática de dicho Gobierno de coalición entre el PNV y el PSE-EE, quienes hicieron entrega de los restos mortales a los familiares descendientes de Juan Frías Martín.

«Este momento supone un ejercicio de justicia, dignidad y reconocimiento, que contribuye a recuperar la memoria de quienes sufrieron la represión y a mantener vivo el compromiso con los valores democráticos y de convivencia», han expresado desde el equipo de gobierno del PSOE en Alfarnate en un comunicado difundido en las redes sociales.

Cinco hijos

«Con gestos como éste, seguimos avanzando en la reparación de la memoria de tantas personas que, como nuestro vecino, merecen ser recordadas con el respeto y la gratitud de las generaciones presentes y futuras», han apostillado. Juan Frías Martín estaba casado, y tenía cinco hijos, de los que sobreviven dos. Precisamente, la muestra de ADN donada por los hijos en junio de este año ha permitido culminar el proceso de identificación con rapidez debido al grado de parentesco.

Con esta nueva identificación, son ya 18 las víctimas de la Prisión Central de Orduña identificadas genéticamente y entregadas a sus respectivas familias, de un total de 93 personas recuperadas en este cementerio desde 2014. El Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (Gogora) del País Vaco continúa trabajando en la identificación genética de los 75 restantes. Juan Frías Martín, agricultor en Alfarnate, su localidad natal, fue acusado de 'auxilio a la rebelión' y condenado por un Consejo de Guerra a doce años y un día de reclusión en mayo de 1937.

En noviembre de 1939 ingresó en la Prisión Central de Orduña procedente de la Prisión Provincial de Málaga. Falleció en Orduña el 31 de marzo de 1941 a los 39 años de edad. Para continuar con las labores de identificación, Gogora ha hecho un llamamiento a los familiares de desaparecidos para que se pongan en contacto con este instituto.

Para que la identificación genética sea posible es necesario comparar muestras de ADN de descendientes de fallecidos con muestras extraídas de los restos óseos. Estas muestras familiares permiten ampliar el banco de ADN de Gogora y aumentar la probabilidad de identificación, «ya que muchas veces es necesario aportar más de una muestra de un familiar vivo para concluir la identificación», han explicado desde la institución vasca en un comunicado.