Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Alfarnate y la consejera vasca de Justicia y Derechos Humanos, con los familiares. SUR

De una fosa común del País Vasco al cementerio de Alfarnate: Juan Frías Martín descansa en su pueblo 84 años después de su muerte

Las labores de identificación del Gobierno vasco permiten que los restos mortales del agricultor malagueño reposen ya en su pueblo natal

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:12

86 años después del fin de la Guerra Civil española, todavía son miles las víctimas que siguen enterradas en fosas comunes y en cunetas, sin ... que sus descendientes hayan podido darle digna sepultura. La legislación estatal ofrece ayudas para la recuperación de estos restos humanos, a través de la llamada memoria democrática. Sin en Campillos se han recuperado en las últimas semanas los restos de 73 víctimas del conflicto armado que desangró a nuestro país, en el País Vasco también se han llevado a cabo exhumaciones. Una de ellas ha tenido como protagonista al pequeño pueblo axárquico de Alfarnate, de apenas un millar de habitantes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Lotería Nacional deja más de un millón de euros en Málaga
  2. 2 Multa y alejamiento por publicar una foto íntima de su expareja en Facebook durante cuatro minutos
  3. 3 Controlado el incendio forestal de Alcaucín, el segundo en cuatro días
  4. 4 Málaga estrena obispo: José Antonio Satué abre un nuevo rumbo para la diócesis
  5. 5 Málaga premia a la sociedad civil que sostiene el desarrollo de la ciudad
  6. 6

    El Colegio de Médicos de Málaga propone prohibir el acceso a centros sanitarios a los agresores
  7. 7 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  8. 8

    Las playas de Torremolinos mantienen un agua «excelente», a pesar de la basura recogida
  9. 9

    Mari Paz Fernández, alcaldesa de Ronda, responde a la Fiscalía: «El escrito está lleno de errores»
  10. 10 De Catalá a Satué: tres claves para entender el relevo en la diócesis de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur De una fosa común del País Vasco al cementerio de Alfarnate: Juan Frías Martín descansa en su pueblo 84 años después de su muerte

De una fosa común del País Vasco al cementerio de Alfarnate: Juan Frías Martín descansa en su pueblo 84 años después de su muerte