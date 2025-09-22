«Nos estafaron casi 25.000 euros en 2021 para la entrada de una casa y aún no hemos recuperado el dinero»

El sueño de tener una casa propia para criar a sus hijos pequeños se ha convertido en "una pesadilla" para los malagueños Vanesa Guerrero y ... Raúl Díaz, ambos de 37 años. En 2021, justo cuando ella estaba embarazada de su hija mayor, decidieron embarcarse en la compra de una vivienda en una nueva promoción que se había puesto en marcha en la zona de Los Toscanos, en Almayate, en Vélez-Málaga.

Sin embargo, tras depositar cerca de 45.000 euros, no tienen la casa, a la que tuvieron que renunciar en 2023 para poder recuperar unos primeros 20.000 euros. «Aún nos deben 24.800 euros, nos estafaron y estamos sin casa, viviendo con mi madre, con dos hijas pequeñas y esperando a que el juzgado actúe para recuperar mi dinero», se ha lamentado Guerrero, que trabaja como administrativa en un colegio de la capital.

«Vimos la promoción y nos pareció una buena inversión, en aquel momento salía el adosado por 180.000 euros» Vanesa Guerrero

Su marido es albañil y es natural de Torre del Mar. «Vimos la promoción y nos pareció una buena inversión, en aquel momento salía el adosado por 180.000 euros, así que dimos la entrada de 24.800 euros», ha explicado esta malagueña a SUR. Sin embargo, los plazos que les prometieron desde la promotora y la inmobiliaria no se cumplían y tras abonar otros 20.000 euros en 2022, en 2023 consiguieron recuperar esta última cantidad.

«Hubo cambios en los promotores, nos decían que nos iban a devolver los 24.800 euros, pero cuatro años después seguimos sin nuestro dinero», se ha quejado esta malagueña. La promoción en cuestión está compuesta por cuatro fases, con unas 55 viviendas unifamiliares en total. De éstas ya se han terminado y entregado unas 30, que están habitadas.

Otro caso más

Sin embargo, de las otras 25 casas hay dos fases en ejecución y una que está parada totalmente. «Ahí iría la nuestra, pero vamos que ya nos hemos olvidado totalmente de poder tener una vivienda propia allí, lo que queremos es poder recuperar el dinero cuanto antes», ha confesado Guerrero.

El asunto está siendo tramitado en los juzgados de Vélez-Málaga, que han abierto diligencias previas de investigación y han citado ya a varios de los denunciados desde marzo de 2024, entre ellos a los responsables de las promotoras y comercializadoras.

Sin embargo, esta malagueña, representada por la abogada veleña Patricia Cid, ha lamentado que sigan sin poder recuperar el dinero. «Por lo visto hay al menos otra familia que también está en nuestra misma situación, que ha recuperado solo una parte del dinero de la entrada», ha apostillado.