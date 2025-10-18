Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Acto de presentación de la iniciativa solidaria en la Mancomunidad Oriental. SUR

Un esfuerzo deportivo por una buena causa: el 'trail' de Canillas de Albaida recauda fondos para Alba, una niña con una enfermedad rara

La prueba tiene lugar este domingo para ayudar a la familia de una pequeña de cinco años de Vélez-Málaga, el único caso de Mowat-Wilson en Andalucía

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 18 de octubre 2025, 17:37

Comenta

Un esfuerzo solidario que bien merece la pena por una buena causa. El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental- ... Axarquía, Jorge Martín; la alcaldesa de Canillas de Albaida, Encarnación Pareja, ambos del PP; Isidro Ortega, coordinador de la carrera y Verónica Vila, madre de Alba, han presentado l III CXM Trail Canillas de Albaida Reto Higinio con Alba que se celebrará este próximo domingo 19 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacuado en helicóptero un motorista de 31 años tras colisionar con una furgoneta en El Morche
  2. 2 Condenan a una comunidad a reparar las filtraciones de una terraza comunitaria, pese a que el propietario que tenía su uso la incorporó a su casa como salón
  3. 3 Los policías que salvaron a un hombre que saltó al vacío en Vélez: «Lo hemos sujetado como si fuera la última cosa en la Tierra»
  4. 4 Un albañil fallece tras sufrir un infarto en el trabajo y el Tribunal Supremo concluye que no es accidente laboral
  5. 5 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Vélez-Málaga
  6. 6

    «Hay que tener en casa una radio a pilas, linternas, una hornilla a gas, conservas y dinero en metálico»
  7. 7 Mena estrena un imponente retablo en su capilla de la iglesia de Santo Domingo
  8. 8 La hija de Antonio Banderas se casa en un hotel de lujo de Valladolid
  9. 9

    La nueva tasa de basura se ceba con autónomos y pequeños negocios en municipios que ya la aplican
  10. 10 Dos policías sujetan 20 minutos a un hombre que saltó al vacío desde un segundo piso en Vélez-Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Un esfuerzo deportivo por una buena causa: el 'trail' de Canillas de Albaida recauda fondos para Alba, una niña con una enfermedad rara

Un esfuerzo deportivo por una buena causa: el &#039;trail&#039; de Canillas de Albaida recauda fondos para Alba, una niña con una enfermedad rara