Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vista panorámica de los Acantilados de Maro-Cerro Gordo desde la torre vigía de Maro. E. CABEZAS

Así contaminan las cremas solares el mar Mediterráneo y afectan a la biodiversidad

Un trabajo del investigador veleño Rafael Yus aborda los efectos del uso de los productos de protección solar en las playas

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 24 de octubre 2025, 00:08

Comenta

La contaminación marina no es solo la que se ve a simple vista, sino también lo que los científicos llaman «sopa química», la mezcla de nanopartículas, microplásticos, vertidos, salmueras y ruidos. ... En el contexto del proyecto de investigación EMCROTUR (Emergencias Crónicas y Transformación Ecosocial en los Espacios Turistificados), financiado por el Ministerio de Ciencias, Innovación y Universidades, coordinado por el doctor Enrique Navarro, catedrático de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga, se ha elaborado el trabajo 'Impacto del turismo costero en la biodiversidad marina'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados
  2. 2 Cuidado con esta carretera de Málaga: es una de las más peligrosas de España
  3. 3 Tercer apuñalamiento consecutivo en Málaga capital: evacúan a un hombre de 54 años con una herida en el tórax
  4. 4 El octogenario desahuciado en Torremolinos pidió a la policía unos minutos para vestirse y se suicidó
  5. 5 Una sentencia «pionera» concede a una guardia civil una reducción del 99% de su jornada laboral
  6. 6 La borrasca Benjamín llega a España: así afectará a Andalucía
  7. 7

    La Nueva Rosaleda tendrá casi imposible el acceso a dinero de fondos europeos
  8. 8 Un camión averiado cerca del túnel de San José colapsa el tráfico en la A-7 desde Málaga a Rincón
  9. 9 Francis Salado: «La Diputación está dispuesta a poner el dinero para los enlaces de la A-7 en Málaga»
  10. 10

    El verano continuo acelera la muerte masiva de pinos en la provincia de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Así contaminan las cremas solares el mar Mediterráneo y afectan a la biodiversidad

Así contaminan las cremas solares el mar Mediterráneo y afectan a la biodiversidad