California acoge el primer congreso sobre la emigración malagueña en Hawái celebrado en Estados Unidos

La Universidad de Davis, en California, fue el escenario del primer congreso dedicado a la emigración de andaluces y andaluzas a Hawái que se celebra ... en Estados Unidos. Un foro, celebrado del 5 al 7 de septiembre pasados, por impulso de la Spaniards Hawaiian Heritage Association.

Para que se haya organizado este espacio para el debate y el conocimiento, también para el reencuentro, el papel de Málaga ha sido decisivo. Se ha establecido, consultando las tarjetas de embarque de los barcos que hicieron posible esta aventura, que el 50% de los pasajeros procedía de municipios malagueños. Un peso importante en un grupo formado por unos 8.000 españoles, en su mayoría andaluces, que cruzaron dos océanos por el Estrecho de Magallanes, entre 1907 y 1913,y a que el Canal de Panamá no se inauguró hasta 1914, para buscar un porvenir en el archipiélago del Pacífico, que forma parte de los Estados Unidos. Así lo precisa Miguel Alba Trujillo, investigador que tiene el título de Cronista Oficial de Rincón de la Victoria, y que es autor de un libro clave para dar a conocer esta diáspora, titulado 'SS Heliópolis. La primera emigración de andaluces a Hawái. 1907'. De no ser por esta obra, no se hubiera conocido este hecho con tanta profusión.

A esta obra, que fue traducida al inglés, siguió 'La Odisea del Orteric', donde Alba narra un segundo y trágico viaje en el que fallecieron 58 niños. «Gracias a ello, muchos descendientes de aquellos emigrantes, ya estadounidenses, pudieron comprender las razones por las que sus antepasados, de entre cuatro y cinco generaciones, abandonaron su tierra natal», explica Alba. Además, los hallazgos permitieron al antropólogo Manuel Trinidad descubrir que unos 600 pasajeros que emprendieron esta odisea a lo largo de las distintas oleadas eran de Extremadura. «Reconstruir esta historia lo llevó a organizar el primer congreso sobre esta emigración en España, al que asistieron cerca de 50 estadounidenses descendientes de andaluces y extremeños», recuerda el cronista rinconero, satisfecho de que, posteriormente, se facilitaron a estos estadounidenses visitas a los pueblos de origen de sus antepasados en Málaga. Y es de la capital zarpó el primer barco hacia el archipiélago hawaiano y de sus municipios eran una gran cantidad de estos emigrantes.

De esa experiencia, nació el interés de crear una asociación centrada en el estudio y la difusión de esta emigración en Estados Unidos, especialmente en California. No en vano, tras llegar a Hawái, en este territorio del oeste americano se asentó cerca del 90 por ciento de este grupo. Querían crear un hogar en San Francisco, Rocklin, San José, Woodland, Fairfield o Vacaville. El hecho de ser grandes agricultores les permitió asentarse en una tierra que describían como un lugar «parecido a nuestra amada Andalucía».

Con estas bases ya sentadas, la Spaniards Hawaiian Heritage Association reunió en el congreso de Davis a especialistas procedentes de Málaga y de universidades como las de Hawái, Monterrey, el País Vasco y Extremadura, junto a investigadores independientes. Además, estuvieron presentes el cónsul de España en San Francisco, alcaldesas de la zona y destacadas figuras políticas, tanto españolas como del país anfitrión, tal y como relata Alba, que fue uno de los ponentes.

«Se vivieron emotivos reencuentros familiares: personas que, sin esperarlo, volvieron a abrazar a parientes con los que habían perdido el contacto hacía más de un siglo», describe sobre el ambiente vivido.

Hubo también un pequeño museo, instalado para la ocasión, repleto de fotografías, cuadros, cartas e, incluso, instrumentos musicales que los emigrantes llevaron consigo en el barco. Todos, objetos con algo que contar, como, apunta Alba: «Una de las muchas historias singulares fue la de un malagueño que, con una furgoneta, repartía mercancías por distintas localidades de California. Llevaba siempre consigo su guitarra, y en cada parada interpretaba verdiales por lo que recibía una gratificación extra».

«Muchos me pedían información sobre apellidos y de familias de Grazalema, Salares, Ronda, Benagalbón, El Borge, Estepona y un largo etcétera. De toda la experiencia me quedo con la amabilidad y cariño que los asistentes nos brindaron a mi mujer y a mí. Fue, sin duda, unos encuentros cargados de emociones compartidas», asegurar el autor del 'SS Heliópolis. La primera emigración de andaluces a Hawái. 1907'.

«La Diputación mostró gran interés en seguir de cerca este congreso. Si todo transcurre como se espera, será el preludio de un nuevo paso: la organización de otro en Málaga en 2027, como insistentemente me solicitaron las familias de estos emigrantes», anuncia Alba, que deja claro: «Málaga ha comenzado a conocer y a recuperar una parte de su historia olvidada. Miles de malagueños, víctimas de la miseria, se vieron obligados a emigrar a Hawái, Hoy, más de un siglo después, sus descendientes, ya estadounidenses, buscan recuperar sus vínculos familiares que el tiempo y la distancia no lograron borrar».

«Inexcusablemente, se necesita el compromiso y la colaboración de las instituciones, ya que Málaga debe de estar a la vanguardia de esta historia, una historia que nació aquí y que, más de un siglo después, sigue latiendo con fuerza al otro lado del océano», reflexiona Miguel Alba.