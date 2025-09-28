Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Conferencia durante el congreso celebrado en la Universidad de Davis, en California. SUR

California acoge el primer congreso sobre la emigración malagueña en Hawái celebrado en Estados Unidos

El cronista de Rincón de la Victoria, Miguel Alba, participa en este encuentro, consecuencia de la investigación que publicó en 2016 sobre esta diáspora; el objetivo es repetir la experiencia en la provincia

José Rodríguez Cámara

José Rodríguez Cámara

Rincón de la Victoria

Sábado, 27 de septiembre 2025

La Universidad de Davis, en California, fue el escenario del primer congreso dedicado a la emigración de andaluces y andaluzas a Hawái que se celebra ... en Estados Unidos. Un foro, celebrado del 5 al 7 de septiembre pasados, por impulso de la Spaniards Hawaiian Heritage Association.

