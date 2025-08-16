Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El piloto de avión Christian Heisler, junto al avión de la compañía aérea TUI para la que trabaja. SUR

El Borge, un municipio de altos vueltos

El piloto de avión alemán Christian Heisler, vecino de la localidad axárquica, consigue que se bautice un aparato de la compañía turística para la que trabaja con el nombre junto al destino Costa del Sol

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Sábado, 16 de agosto 2025, 00:03

La pequeña localidad axárquica de El Borge, con apenas un millar de habitantes empadronados, presume de ser una de las cunas de la uva moscatel de Alejandría. ... Allí se elaboran las exquisitas pasas y los vinos. Sus encantos atraen cada año y miles de visitantes y también a un buen número de extranjeros que deciden instalarse allí.

