El Borge, un municipio de altos vueltos

La pequeña localidad axárquica de El Borge, con apenas un millar de habitantes empadronados, presume de ser una de las cunas de la uva moscatel de Alejandría. ... Allí se elaboran las exquisitas pasas y los vinos. Sus encantos atraen cada año y miles de visitantes y también a un buen número de extranjeros que deciden instalarse allí.

Éste es el caso del piloto de aviones comerciales Christian Heisler, de origen alemán y de unos 50 años, que trabaja para la conocida operadora turística TUI del país germano. Este profesional de la aviación recientemente adquirió una vivienda en el municipio, convirtiéndose en un repoblador que quedó «enamorado de los paisajes y de las gentes de El Borge».

Tal es su amor por su localidad de adopción que ha conseguido bautizar con su nombre uno de los aparatos que pilota. Así lo ha informado el área de Turismo del Ayuntamiento de El Borge a través de un mensaje difundido en sus redes sociales. Acompañado de tres imágenes, pueden verse las letras de 'Costa del Sol El Borge' impresas en la parte delantera del avión, en grandes dimensiones y de colores blanco y negro.

«Tan agusto se siente en El Borge que lo quiere llevar por bandera. Prueba de ello es el nombre con el que ha bautizado su avión 'Costa del Sol' El Borge. Una muestra de cariño hacia nuestro pueblo, con el que se lo agradecemos», han apostillado desde el Ayuntamiento alborgeño, gobernado por el PSOE con mayoría absoluta, en el mencionado mensaje.

Avión con María Zambrano en 2018

No es la primera vez que una compañía aérea que opera en la Costa del Sol hace un guiño a Málaga. Ocurrió también en 2018, cuando la aerolínea noruega Norwegian dedicó un avión a la ilustre pensadora veleña María Zambrano. Concretamente, se trataba de un nuevo Boeing 737 MAX8, de 189 plazas que comenzó a volar con la imagen de la filósofa en la cola de la aeronave a partir del verano de ese año.

La aerolínea quiso homenajear a 109 personajes ilustres de la Historia, las Artes y las Ciencias a nivel mundial, de los cuales 11 eran españoles y, «como no podía ser de otra manera, María Zambrano ha sido una de las elegidas», declaró el entonces presidente de la Fundación María Zambrano y alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno Ferrer (PSOE).

El avión lucía en la cola la imagen de María Zambrano. La misma fue proporcionada por la Fundación María Zambrano, que colaboró desinteresadamente en el asesoramiento documental del proyecto. Se trataba de una imagen tomada en algún momento entre 1928 y 1930, durante la etapa universitaria de la pensadora en Madrid, según informó entonces la compañía aérea a través de un comunicado.

Con María Zambrano ya eran, en 2018, un total de 109 los personajes de la Historia, las Artes y las Ciencias de los países nórdicos, Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Argentina, Francia y España homenajeados por Norwegian; de estos, once eran españoles o relacionados con la Historia de España. Así, aparte de Zambrano, los navegantes Cristóbal Colón y Juan Sebastián Elcano; la abogada y política Clara Campoamor; el premio Nobel de Medicina Santiago Ramón y Cajal; los autores Miguel de Cervantes, Gloria Fuertes, Rosalía de Castro y Benito Pérez Galdós; el pintor Joan Miró y el músico Paco de Lucía, entre otros.