Adjudican los trabajos de mejora del área recreativa del embalse de La Viñuela

Tras las abundantes lluvias del pasado año hidrológico, el embalse de La Viñuela presenta una imagen muy diferente a la de hace apenas un año ... , con más del triple de reservas, situándose al 42% de su capacidad, con unos 70 hectómetros, frente a los apenas 22 que tenía hace doce meses. Para potenciar el entorno y con la confianza de que la situación de las reservas se siga revirtiendo en los próximos meses, la Diputación de Málaga invertirá más de 835.000 euros en la adecuación y mejora del área recreativa de La Viñuela, situada junto a la presa, y en varias actuaciones complementarias en este entorno natural.

El proyecto fue anunciado el pasado enero y tras el correspondiente procedimiento burocrático, que ha gestionado el Ayuntamiento de La Viñuela, ya se han adjudicado los trabajos. Serán ejecutado por la firma Hormigones Asfálticos Andaluces S. A., por un importe de 835.576,2 euros y un plazo de ejecución previsto inicialmente de 84 días. La de esta empresa ha sido la oferta que ha obtenido la mayor puntuación de las doce que optaron al procedimiento administrativo. El presupuesto de licitación rebasaba el millón de euros, concretamente fueron 1.060.375,89 euros.

Se trata de una actuación que forma parte del proyecto medioambiental y de ocio diseñado por la institución provincial en el entorno del pantano, que se pondrá en marcha con la repoblación y plantación de casi 35.000 árboles y arbustos, tal y como se anunció en febrero de 2022. El presidente de la Diputación de Málaga y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), explicó el pasado enero en un comunicado que, desde su construcción, el perímetro del embalse ha servido como área de esparcimiento que reúne a muchas personas en todas las épocas del año.

De hecho, hay dos zonas en las que se congregan los visitantes: el área recreativa de La Viñuela, en el municipio del mismo nombre, y el área recreativa de Las Mayoralas, en Periana. «Son espacios muy concurridos, que cuentan con instalaciones y mobiliario que se encuentran muy deteriorados por el uso. Así que lo que pretendemos es renovar y mejorar esas áreas recreativas, que se encuentran en un entorno natural de gran riqueza paisajística y ambiental», aseguró.

Actuaciones en Periana

Salado explicó entonces que la Diputación, a través de Turismo y Planificación Costa del Sol, había redactado ya el proyecto de mejora del área recreativa de La Viñuela, cifrado en 1.060.375,89 euros; y también estaba en fase de redacción la actuación que se llevará a cabo en el área de Las Mayoralas, perteneciente a Periana. Igualmente, recordó que uno de los ejes básicos de la Diputación es «la puesta en valor del interior de la provincia a través del cuidado del patrimonio natural y del fomento del turismo y de actividades de ocio en la naturaleza».

«Esta estrategia la hemos plasmado en proyectos tan emblemáticos como el Caminito del Rey, la Gran Senda de Málaga, el apoyo al parque nacional de la Sierra de las Nieves, las pasarelas y el puente de El Saltillo, el Corredor Verde del Guadalhorce o la iniciativa 'Bike Territory' para impulsar los municipios de la Sierra Norte. Y se está traduciendo en la dinamización y el desarrollo de nuestros pueblos», aseguró.

Ya se realizó la reforestación del entorno de la presa viñolera con la plantación de 41.000 árboles y arbustos

En esa línea se enmarca el proyecto medioambiental y de ocio diseñado en el pantano de La Viñuela, en el que ya se realizó la reforestación de su entorno con la plantación de 41.000 árboles y arbustos. «Ahora continuamos con las mejoras de las áreas recreativas y, por eso, ya hemos aprobado la concesión de una subvención directa al Ayuntamiento de La Viñuela por 1.060.375,89 euros para que inicie el procedimiento de contratación de las obras», concretó.

El ámbito de actuación en el área recreativa de La Viñuela, al sur del embalse, comprende una superficie de 21.323,67 metros cuadrados, que cuenta con barbacoas, mesas, aseos, zona parque infantil, zona parque canino, iluminación y recogida de residuos. En general, todos los elementos se encuentran en un estado de deterioro por el uso y el paso del tiempo.

Trabajos

Por ello, el proyecto, con un plazo de ejecución de cuatro meses, plantea la retirada de barbacoas y otros elementos en desuso o muy deteriorados; la sustitución de mesas y bancos para pícnic; la creación de nuevas zonas ajardinadas y la plantación de arbustos mediterráneos; la rehabilitación superficial de la entrada al embalse mediante la colocación de un vallado y señalización; la ampliación y reorganización de aparcamientos en el área de recepción de visitantes; y la habilitación e instalación de nuevo mobiliario en el parque infantil y el parque canino.

En el área de recepción de visitantes, por ejemplo, se reorganizarán las plazas de aparcamiento, se repondrán con pavimento de hormigón las zonas terrizas y se realizará el ajardinamiento de algunos espacios. En los accesos al área recreativa se instalará un tótem de información de llegada al embalse, se hará un reasfaltado de la zona deteriorada del camino principal de acceso, se remodelará el cerramiento del campo de fútbol y se formará una pantalla vegetal en el límite del camino principal y la plaza con el área recreativa.

Se sustituirán los módulos de mesas y bancos por otros nuevos de madera y se eliminarán las barbacoas

Por lo que respecta a las áreas de pícnic, se sustituirán los módulos de mesas y bancos existentes por otros nuevos prefabricados de madera, se eliminarán las barbacoas existentes, se sustituirán las farolas, se realizarán podas de realce en algunos ejemplares y se regenerará la superficie mediante desbroce y plantación de pradera natural.

En la zona de servicios comunes, se rehabilitarán los aseos existentes, se reorganizará la localización de los contenedores de basura y se ajardinará un talud con especies arbustivas autóctonas. El parque infantil se remodelará completamente con la instalación de diversos juegos para los niños y el parque canino también se rehabilitará y contará con un circuito de agilidad para los perros, según informaron desde la institución provincial en el mencionado comunicado.