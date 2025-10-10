Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Imagen de archivo del embalse de La Viñuela. E. CABEZAS

Adjudican los trabajos de mejora del área recreativa del embalse de La Viñuela

Las actuaciones, valoradas en 835.576 euros, incluyen mesas, bancos y farolas, zonas verdes, aparcamientos y mobiliario del parque infantil y canino

Eugenio Cabezas

Eugenio Cabezas

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:45

Tras las abundantes lluvias del pasado año hidrológico, el embalse de La Viñuela presenta una imagen muy diferente a la de hace apenas un año ... , con más del triple de reservas, situándose al 42% de su capacidad, con unos 70 hectómetros, frente a los apenas 22 que tenía hace doce meses. Para potenciar el entorno y con la confianza de que la situación de las reservas se siga revirtiendo en los próximos meses, la Diputación de Málaga invertirá más de 835.000 euros en la adecuación y mejora del área recreativa de La Viñuela, situada junto a la presa, y en varias actuaciones complementarias en este entorno natural.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

