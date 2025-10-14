El II Foro Líderes con Propósito reivindica el humanismo y la confianza como valores de progreso

El auditorio de la Fundación Francisco Ginés de los Ríos acogió la segunda edición del Foro Líderes con Propósito, un punto de encuentro de pensadores, ... autoridades y CEOs de las empresas que integran esta comunidad impulsada por Vocento. Ignacio Ybarra, presidente del grupo, agradeció a estas compañías su labor: «La confianza es un valor tan imprescindible como escurridizo. Tan volátil como necesario en cualquier organización. Una herramienta capaz de conseguir lo mejor de todos y cada uno de sus integrantes. Vosotros, mejor que nadie, conocéis su verdadera importancia».

Samary Fernández Feito, directora general del área de Lujo, Estilo de Vida y Revistas de Vocento e impulsora del proyecto, reflexionó sobre la idoneidad de este foro, único en España que aúna empresa y humanismo, con el propósito como multiplicador de la confianza. «Si cuando empezamos hace tres años considerábamos que hablar de humanismo era oportuno, hoy estamos convencidos que es todavía más necesario. Reflexionar sobre humanismo es hablar sobre el pensamiento crítico y reivindicar la importancia de la razón como la capacidad de pensar de manera autónoma, sin depender de tutores externos, y como condición indispensable para la libertad y el progreso de la humanidad».

La comunidad de Líderes con Propósito nació en 2023 para dar voz a las empresas que gestionan desde el propósito, que nacen con vocación de trascendencia. Su objetivo: tener un impacto positivo en la sociedad y el planeta, generando un legado, que va más allá de lo económico.

Ampliar La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino en el II Foro Líderes con Propósito

En la jornada participaron Rosa Trigo, CEO de Ecoembes; Jaume Miquel, CEO de Tendam; Rosa Visiedo, rectora de la Universidad CEU San Pablo; Javier Urbiola, CEO y presidente ejecutivo de ISS España y Portugal; Juan Manuel Cendoya, vicepresidente del Consejo de Santander España; Enrique Polo de Lara, Senior Vice Presidente y director general de Salesforce Iberia; Amaya Echevarría, presidenta de Novartis España; y Juan Naya, CEO de ISDIN. También integran esta comunidad: Deloitte, Iberia, L'Oréal y McDonald's.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, intervino en el foro haciendo hincapié en la relevancia de poner al ser humano en el centro. y destacó la importancia de este foro. Díaz Ayuso subrayó que «las empresas deben ir más allá de los beneficios y afrontar los retos de nuestro tiempo desde una visión humana, defendiendo que todos somos esenciales para construir una sociedad más solidaria y con propósito» y que «son estos los valores con los que se combate la tiranía y la corrupción».

El neurocientífico Mariano Sigman fue el encargado de abrir el foro con una ponencia magistral en la que defendió que «la confianza, el pensamiento crítico y la búsqueda de propósito son tres hilos de una misma trama: la que da sentido a nuestras decisiones y nos enseña a mirar el mundo con humildad intelectual».

Frente al auge de la desconfianza social, Lucía Carballeda, co-CEO de Edelman España, señaló que ha crecido 56 puntos la confianza en las empresas y que «son las únicas instituciones consideradas éticas y competentes».

El catedrático de Economía del IESE y autor del libro 'La confianza no tiene precio', Jordi Gual, defendió que «los valores humanistas mejoran la colaboración entre los equipos y contribuyen a generar espacios de confianza». Y el paleoantropólogo Luis Arsuaga abogó por «inculcar a través de la educación estos valores» y animó a alejarse del «pesimismo que es la coartada de la inacción».

Ante los avances de la tecnología y la irrupción de la IA, el catedrático de filosofía José Antonio Marina señaló que «la auténtica vacuna contra la insensatez no está solo en la educación racional, sino en cultivar la lucidez y el coraje moral para aplicar las soluciones justas».

También aportaron en el foro su experiencia y su visión, los fundadores de dos empresas en las que el propósito está en el ADN de sus organizaciones: Javier Goyeneche, fundador de Ecoalf, y Beatriz Magro, fundadora de Komvida Kombucha.

En su segunda edición, este foro se consolida como un referente sobre los valores fundamentales que vertebran la sociedad y la empresa.