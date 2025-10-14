Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El neurocientífico Mariano Sigman durante su ponencia en el auditorio Francisco Ginés de los Río
Líderes con propósito | Mariano Sigman. Neurocientífico

El II Foro Líderes con Propósito reivindica el humanismo y la confianza como valores de progreso

Los CEOs que integran esta comunidad, pensadores y representantes de las instituciones públicas reflexionan sobre la construcción de la confianza en este encuentro organizado por Vocento

María de las Cuevas

Martes, 14 de octubre 2025, 10:02

El auditorio de la Fundación Francisco Ginés de los Ríos acogió la segunda edición del Foro Líderes con Propósito, un punto de encuentro de pensadores, ... autoridades y CEOs de las empresas que integran esta comunidad impulsada por Vocento. Ignacio Ybarra, presidente del grupo, agradeció a estas compañías su labor: «La confianza es un valor tan imprescindible como escurridizo. Tan volátil como necesario en cualquier organización. Una herramienta capaz de conseguir lo mejor de todos y cada uno de sus integrantes. Vosotros, mejor que nadie, conocéis su verdadera importancia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Málaga ya trabaja en grandes incineradoras por la prohibición de enterrar basura en los vertederos
  2. 2 Hallan los cadáveres de una pareja en una infravivienda en Coín
  3. 3

    Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga
  4. 4 Nuevo tiroteo de madrugada en Marbella: disparan a un hombre cuando entraba a un domicilio
  5. 5 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  6. 6 La obra del bus-VAO de entrada a Málaga supera el 80%: ¿Qué vehículos podrán circular?
  7. 7 Muere una niña de un año en el entorno de la iglesia de El Palmar de Troya
  8. 8

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»
  9. 9 Así queda el Málaga en la clasificación de Segunda División tras su goleada al Deportivo
  10. 10 Un incendio de madrugada en una habitación del hotel Domus en Pedregalejo deja un turista herido en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El II Foro Líderes con Propósito reivindica el humanismo y la confianza como valores de progreso

El II Foro Líderes con Propósito reivindica el humanismo y la confianza como valores de progreso