El tiempo en Andalucía: previsión para el martes, 25 de noviembre de 2025

Descubre el pronóstico del tiempo en Andalucía para hoy

Lunes, 24 de noviembre 2025, 21:30

Consulta el pronóstico del tiempo en Andalucía y descubre la previsión meteorológica completa: temperaturas, clima, probabilidad de lluvia, precipitaciones y viento.

  1. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)

La Agencia Estatal de ... Meteorología, conocida como AEMET, es la institución gubernamental encargada de la recopilación, análisis y difusión de información meteorológica en España. Fundada en 1887, la AEMET desempeña un rol vital en la sociedad española al proporcionar pronósticos del tiempo precisos, alertas y avisos para mantener informada a la población sobre las condiciones meteorológicas. Además de su función de pronóstico, la agencia juega un papel esencial en la supervisión y seguimiento de fenómenos meteorológicos adversos, contribuyendo así a la seguridad de las personas y a la gestión de situaciones de emergencia relacionadas con el clima.

