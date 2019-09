Teresa Rodríguez solicita al Parlamento que le deje devolver 8.640 euros de dietas de su baja maternal Teresa Rodríguez / EP La coordinadora andaluza de Podemos matiza que pedir autonomía de la dirección nacional no es una ruptura y descarta una candidatura distinta si hay nuevas elecciones MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 10 septiembre 2019, 18:29

Teresa Rodríguez regresa a la política activa tras su larga baja maternal con ganas de consolidar y reforzar el proyecto de Adelante Andalucía, para el que ahora no contará con su otro coautor, Antonio Maíllo, y encarrilarlo para las elecciones de 2023, en las que ella ya no será candidata a la Presidencia de la Junta. La primera medida que ha anunciado la coordinadora de Podemos en Andalucía es su nuevo intento de devolver las dietas por desplazamiento y alojamiento cobradas durante su baja, 8. 640 euros. Teresa Rodríguez defiende sin consenso de los demás grupos que los diputados no perciban estas dietas, que ella llama «sobresueldos en B», cuando no haya actividad parlamentaria, como el mes de agosto. También reivindica que se justifiquen con facturas.

La última vez que intervino en el Parlamento fue durante la investidura de Juanma Moreno como presidente el pasado enero. Tras su discurso se sintió indispuesta y los médicos le aconsejaron descanso hasta el parto, que tuvo lugar en marzo dando a luz una niña, Aurora. Pareja del alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', sumó luego la baja maternal y permiso de lactancia hasta este lunes en que se incorporó a la actividad parlamentaria.

En su primera comparecencia ante los periodistas se le ha visto con ganas de entrar en acción crítica a las políticas del bipartito PP-Cs atenazadas, en su opinión, por su dependencia de Vox. Presidirá de nuevo el grupo parlamentario de Adelante, pero en el primer Pleno del curso político este próximo jueves no intervendrá en la sesión de control al presidente Moreno.

Juicio contra un empresario

Le toca el turno a Izquierda Unida, en este caso Inmaculada Nieto; pero además, Rodríguez debe asistir a la misma hora al juicio en la Audiencia de Sevilla contra un empresario sevillano al que acusó de acoso por intentar darle un beso con una mano interpuesta en un pasillo de la Cámara de Comercio durante un acto al que había sido invitada. Rodríguez quiere que la proyección mediática de este juicio sirva para que la sociedad sepa distinguir lo que es delito en cuestiones de acoso a las mujeres y no una broma, como intenta sostener la defensa.

Cierre de filas con Iglesias

La coordinadora andaluza de Podemos vuelve con un cierre de filas con la dirección nacional de su partido en la negociación de la investidura de Pedro Sánchez, a quien responsabiliza de que no haya gobierno. Ha eludido reiterar su vieja posición contraria a que Podemos entre en el Gobierno, como pretende Pablo Iglesias, para «no darle ninguna coartada a Pedro Sánchez». Sostiene que su partido debe exigir un acuerdo con un documento y no facilitar la investidura aunque aquel no sea posible. Rodríguez arremete con dureza contra el documento de las 370 propuestas de los socialistas, que califica de «inaceptables» y en las que echa en falta la derogación de la reforma laboral y de la ley educativa del PP entre otras.

La dirigente podemita confía en que no haya elecciones de nuevo, pero si las hubiera no está pensando en una pugna con Madrid por ahora para que su proyecto de Adelante Andalucía sustituya a Unidas Podemos en las candidaturas. «No va a pasar en Andalucía lo que ha pasado en Madrid, con dos listas paralelas», manifiesta.

Sobre la ambigüedad de Podemos Andalucía sobre si pretende una separación del partido al estilo PSC o una simple autonomía económica y de decisiones como la antigua Izquierda Unida, Rodríguez ha rehuido la pregunta con la siguiente respuesta: «Abogamos por un modelo federal». En otro momento apostilló que «no estamos pensando en ningún tipo de maniobra de ruptura». Insiste en que entre las 40 propuestas para la conferencia política de Podemos Andalucía en octubre no hay ninguna de Izquierda Anticapitalista que hable de ruptura con Podemos nacional. Esta conferencia tiene como objetivo preparar al partido cara a los comicios andaluces de 2023.

Prioridades del curso político

En las prioridades del curso político, Teresa Rodríguez subraya la labor de oposición al Gobierno del centro derecha, al que acusa de mantener e incluso aumentar «los privilegios». Pone de ejemplo el que el PP criticara el pago de alquileres de viviendas a los altos cargos de los gobiernos socialistas y ahora haya aumentado un 30% los del actual ejecutivo.

También denuncia que el curso escolar haya comenzado con 11.000 aulas prefabricadas, otra de las críticas de PP y Cs cuando estaban en la oposición. «Imbroda ha sacado pecho de la bajada de la ratio con una trampa», dice para plantear al consejero de Educación «un reto», que establezca por ley que no haya más de 20 alumnos por clase. Rodríguez está de acuerdo con el presidente Juanma Moreno en defender ante el Gobierno un nuevo modelo de financiación con lo fijado en el acuerdo del Parlamento, al menos 4.000 millones de euros adicionales para Andalucía.