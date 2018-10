Susana Díaz: «En mi Gobierno cabe todo el mundo que quiera construir» Susana Díaz. / Efe La presidenta elude pronunciarse si prefiere un pacto con Cs o Podemos, promete que no bloqueará ninguna institución tras las elecciones y defiende su gestión de cinco años «sin mácula» MARIA DOLORES TORTOSA Miércoles, 17 octubre 2018, 15:52

Susana Díaz ha eludido pronunciarse esta mañana, en un desayuno coloquio en Sevilla, si pactaría con Adelante Andalucía (Podemos-IU) o Ciudadanos si no hay mayoría absoluta, como se prevé, tras el 2 de diciembre. Es más, ha hecho una reflexión sobre su actual Gobierno «donde cabe gente de todas las sensibilidades, todo el mundo que quiera construir», que da pie a que deja la puerta abierta a cualquier acuerdo. De hecho ha reiterado que hablará con todos los partidos si revalida la mayoría parlamentaria. Con el eco de la amenaza de Cs de no volver a facilitar su investidura y la ofensiva del PP sobre otro posible 'caso ERE' en la Junta de Andalucía, Díaz ha respondido de forma rotunda que los votos socialistas «no servirán para bloquear» ningún gobierno tras las elecciones y ha defendido su gestión de cinco años al frente de la Junta «sin mácula». También ha querido dejar clara su intención de no entrar al barro en la campaña. «Mis vecinas me dicen no te metas con nadie, no respondas, no entres en peleas», ha expresado.

En la campaña electoral de 2015, Susana Díaz repitió un día y otro también que no pactaría ni con el PP ni con Podemos, entonces uno de los partidos emergentes. Luego debió esperar 80 días para ser investida presidenta por la negativa de estos dos partidos y Cs a facilitarle la investidura hasta no celebrarse las elecciones municipales y autonómicas de mayo. PP y Podemos no cedieron tras los comicios al no aceptar el PSOE sus condiciones. El acuerdo llegó con Cs, pero este partido ha advertido ahora de que no volverá a facilitar su investidura si no hay mayoría alternativa de la derecha, aunque ello implicara ir a unas nuevas elecciones.

Díaz ha sido preguntada varias veces en el coloquio organizado por Europa Press sobre con qué partido, Podemos o Cs, se siente más cercana para un pacto. En todas las respuestas ha echado balones fuera, pero sí ha querido dejar una pista en la siguiente frase: «Soy del PSOE hasta las trancas. Soy socialista, socialdemócrata de la escuela de Felipe (González) y Alfonso (Guerra) y represento un Gobierno de banda ancha como ancha es Andalucía. En mi gobierno cabe gente con posiciones diferentes que quieren construir». La presidenta ha señalado a dos de esas personas presentes en el acto, Antonio Ramírez de Arellano y Lina Gálvez, consejeros de Economía y de Conocimiento, respectivamente; Los dos vienen del mundo universitario y sin carnet del PSOE, pero uno es taurino y de ideas tradicionales y la otra, activista del feminismo y pretendida con anterioridad por Podemos e IU.

Díaz, que será confirmada este próximo sábado como candidata del PSOE a la Junta, ha insistido en que sale a ganar las elecciones, sobre cuyo resultado barrunta buenas sensaciones. «Cuando salgo del cinturón de seguridad (su equipo y forofos), noto que mi Gobierno está más cerca de la gente que antes». «Estoy percibiendo que cada día hay mucha gente que quiere aportar para que a Andalucía le vaya bien», ha afirmado como réplica a los mensajes de «mayoría silenciosa» que quiere el cambio en Andalucía de los que hablan PP y Cs. «Soy firme en defender mis posiciones, pero firmeza no es intransigencia», ha afirmado al principio y final de su intervención. «Voy a hablar con todo el mundo». «Todo el mundo sabe que no utilizaré el voto de los ciudadanos para bloquear las instituciones. Sé que el bloqueo lleva a la inestabilidad», ha afirmado en alusión a Cs y también, sin mencionarlo, a que estuvo de acuerdo en 2016 con la abstención del PSOE para facilitar la investidura de Mariano Rajoy.

Díaz también ha puesto mucho énfasis en quedar al margen de las investigaciones judiciales sobre presuntos desmanes y escándalos de pasados gobiernos socialistas en la Junta. «Ahora se lleva esto de aniquilar al adversario en lugar de ganarle en las urnas. Estamos en el tiempo de las 'fake news', dijo como respuesta a la pregunta sobre la investigación judicial sobre el uso del sistema supuestamente ilegal de las transferencias de financiación en otras consejerías distintas a Empleo para conceder subvenciones a través de IDEA.

La investigación fue iniciada hace varios años, pero reactivada ahora a instancias del PP, personado en la causa, ante la jueza sustituta tras recusar a la titular María Núñez Bolaños. «No me sorprende que esta campaña iba a ser así», dijo para en otro momento añadir: «Me parece bien que la justicia haga su trabajo, que miren en la documentación que ya está en el juzgado», dijo para agregar que los hechos investigados ocurrieron «cuando yo estaba en el COU», una exageración para distanciarse de los escándalos. «Yo le dije a mi padre en Granada (cuando fue elegida secretaria general del PSOE andaluz en 2013) que mientras estuviera al frente de lo público no iba a tener que agachar la cabeza. En cinco años no ha habido una mácula, una mancha en este Gobierno. Ningún andaluz me podrá decir nada», remarcó.

Díaz respondió que acudirá a los debates con los otros candidatos «que decidan los partidos», aunque al ser preguntada por la tanda de tres cara a cara planteada por TVE con todos los líderes de la oposición contestó con ironía: «Parece que quieren meterme en parrilla, quitar a Ana Blanco y ponerme a mí».

La presidenta también respondió que Pedro Sánchez participará en la campaña electoral de las andaluzas y anunció que tendrá una reunión con el presidente del Gobierno el próximo día 26, con motivo del Consejo de Ministros que se celebrará en Sevilla. En dicha reunión abordará «asuntos de interés» para Andalucía. Ha dado por hecho que los ministros también participarán en su campaña electoral y vendrán a Andalucía «con los deberes bajo el brazo», en alusión a compromisos de gestión.

Díaz anunció que si revalida la Presidencia en diciembre, pedirá al Gobierno de Sánchez la creación de un sistema de convergencia regional para que se desarrolle lo que dice el artículo 138.1 de la Constitución sobre los equilibrios territoriales y a través del cual se conozca con transparencia cómo se arbitran las inversiones del Estado en las comunidades. La presidenta andaluza ha criticado la aplicación por todos los gobiernos de España del fondo de compensación territorial, creado para corregir desequilibrios entre las comunidades ricas y pobres. «El ránking sigue igual, las ricas siguen siendo las mismas que antes de la democracia y las pobres también».

En plena negociación del Gobierno de Sánchez con los nacionalistas catalanes y vascos para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, Susana Díaz también ha lamentado que históricamente todos los gobiernos han supeditado «la necesidad política» de acuerdos parlamentarios para aprobar las cuentas a la «sensibilidad política». Ha sonado a una advertencia a Sánchez sobre las concesiones a vascos y catalanes en detrimento de las regiones menos favorecidas. Díaz ha dedicado gran parte de su conferencia previa al coloquio a defender con datos que la falta de convergencia de Andalucía con las regiones ricas de España y Europa se debe en parte al déficit en infraestructuras estatales. También ha subrayado que la bajada del PIB que sitúa a Andalucía de nuevo a la cola de las regiones europeas es la misma que la media de España. Ha insistido en que Andalucía ha crecido después de la crisis a un ritmo mayor que la media europea, pero que aquí ha aumentado más la población activa y hay un diferencial histórico de paro.