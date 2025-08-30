El Sindicato Médico Andaluz advierte de problemas de climatización en centros sanitarios de la comunidad

El Sindicato Médico Andaluz (SMA) ha mostrado su «profunda preocupación» por la «situación sufrida este verano por profesionales y pacientes en varios centros sanitarios de ... Andalucía» por los «problemas en instalaciones con una climatización deficiente», aunque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha señalado que actúa «con la mayor diligencia cuando se detectan incidencias y averías en la climatización» de los centros.

Según ha señalado el sindicato en un comunicado, las «consecuencias» de esta «falta de climatización» son «insoportables» y afectan a consultas, salas de espera y unidades hospitalarias, que se convierten en «auténticos hornos» y hacen que los trabajadores y pacientes atraviesen «un calor asfixiante que atenta contra la salud, la dignidad y la seguridad laboral».

En este sentido, el SMA ha recordado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el personal sanitario «necesita unas condiciones mínimas y máximas de temperatura ambiente para desarrollar su labor».

El sindicato ha indicado que los profesionales han manifestado «mareos, fatiga extrema y dificultad para mantener la concentración» debido a las condiciones citadas, que «no solo afectan a la salud de los trabajadores, sino que también comprometen la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes».

Entre los centros citados por la organización sindical se encuentran el Hospital Vázquez Díaz de Huelva, el centro de salud 'Tiro al Pichón' y el Hospital Materno en Málaga, el Hospital Infantil del Virgen del Rocío de Sevilla o distintas plantas de hospitalización del Hospital 'Reina Sofía' de Córdoba.

Para el SMA, los «problemas» de climatización se deben a «la falta de inversión y de mantenimiento». Por ello, ha pedido a la Junta de Andalucía un «plan urgente de climatización en todos los centros sanitarios» que contemple «un mantenimiento preventivo real y eficaz», para lo que ha asegurado es «imperativo una dotación presupuestaria suficiente» para la «modernización» de las instalaciones.

Por su parte, el SAS ha asegurado que las direcciones gerencias de los centros del Servicio «actúan con la mayor diligencia cuando se detectan incidencias y averías en la climatización» y buscan «soluciones temporales cuando los tiempos de reparación se alargan». Por último, ha añadido que «cuentan con planes de renovación cuando alcanza su vida útil».