El sector industrial andaluz roza el pleno empleo con un 95,3% de ocupación

El sector industrial andaluz vive un estado dulce y su buena marcha se refleja en la evolución de su empleabilidad, ya que sus empresas están ... rozando el pleno empleo con un nivel de ocupación que alcanzó el 95,37% en el segundo trimestre de este año y una tasa de paro de tan solo el 4,63%.

La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta, Rocío Blanco, expuso ayer estos datos que indican que el sector industrial «está muy cerca del umbral que se puede considerar como pleno empleo y se pone de relieve que Andalucía es capaz de crear empleo de calidad en la industria».

Rocío Blanco, que realizó ayer una visita a las instalaciones de Atlantic Copper en Huelva acompañada por la consejera delegada de esta firma, Macarena Gutiérrez, afirmó que «en Andalucía ya no solo hay que recalcar los datos relativos al turismo o a la agricultura, sino que la industria comienza a tener su peso propio en el mercado laboral, fruto del trabajo de muchas empresas que llevan años empujando como Atlantic Copper».

Además, señaló que «el sector industrial andaluz apuesta por perfiles profesionales muy cualificados y por un empleo estable y de calidad». A este respecto, la consejera destacó el programa de 'Formación con Compromiso de Contratación' promovido por su departamento y cuyo objetivo es que el proceso de aprendizaje desemboque directamente en contratos laborales, de ahí que las empresas beneficiarias se comprometan a contratar al menos al 40%, como ha realizado Atlantic Copper, con cuyos trabajadores compartió dicha experiencia formativa ayer la titular de Empleo.

«Atlantic Copper es referente en Europa y uno de los grandes motores económico para Huelva y para Andalucía, generando más de 2.500 empleos directos, indirectos e inducidos, y con una fuerte apuesta por la innovación y la sostenibilidad», resaltó la consejera.

Atlantic Copper ha sido beneficiaria de este programa con una subvención de 463.800 euros para la impartición de cuatro ediciones de un curso sobre operaciones básicas de plantas metalúrgicas. La representante de Atlantic Copper, Macarena Gutiérrez, apostó por la retención del talento joven con un proyecto puntero en innovación y sostenibilidad sobre economía circular».