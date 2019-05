Satisfacción general por el acuerdo con la discordancia de Adelante Andalucía Bendodo, Marín y Moreno, en el Parlamento andaluz. / Efe PP-A, Cs, PSOE-A y Vox saludan el desbloqueo y renovación de estos órganos mientras que la confluencia de izquierdas no ve satisfecha sus peticiones JOSÉ LUIS PIEDRA Miércoles, 29 mayo 2019, 19:46

Todos los partidos con representación parlamentaria, a excepción de Adelante Andalucía que se ha quedado fuera del acuerdo, han mostrado su satisfacción por el pacto logrado para poner fin al bloqueo desde hace años a la renovación de los órganos de extracción parlamentaria. PP-A, Ciudadanos, Vox y PSOE coincidían en subrayar el valor de este acuerdo aunque con matices diferentes.

El propio presidente de la Junta, Juama Moreno, reconoció en los pasillos del Parlamento el gran esfuerzo de diálogo y negociación para alcanzar este positivo acuerdo tras demasiados años con estos órganos absolutamente paralizados. En igual sentido se pronunció el portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, que consideró que este acuerdo es fruto del mérito colectivo para un acuerdo histórico que garantiza la representatividad de todos los grupos en estos órganos y se respeta la pluralidad y proporcionalidad necesarias. Nieto lamentó que a este acuerdo no se haya sumado Adelante Andalucía para lograr la unanimidad y confió en que este acuerdo sea el primero de una larga lista de acuerdos por alcanzar en esta legislatura.

Por su parte, el portavoz de Cs, Sergio Romero, resaltó la importancia de este acuerdo del que se arrogó su impulso ya que su partido lleva trabajando en el mismo desde el 2015. Además, señaló que este pacto dará estabilidad y tranquilidad a estos órganos que dependen de la Cámara andaluza y valoró la reducción de sus componentes y el consenso en su representación y en los nombres de las personas que estarán al frente de los mismos. Romero dijo que este acuerdo demuestra la capacidad de diálogo de este Parlamento y también la capacidad de representar a los andaluces dignamente y que se ha logrado pese a la negativa del bipartidismo a esta renovación en años anteriores.

Los portavoces de PP-A y Cs pusieron de manifiesto la importancia de incorporar a Vox en el acuerdo lo que refleja que es neutral y garantiza la represtación de todos los partidos del arco parlamentario, al tiempo que insistieron en invitar a Adelante Andalucía a sumarse al mismo para alcanzar el deseado consenso.

Por su parte, el portavoz del PSOE-A, Mario Jiménez, manifestó la responsabilidad institucional y el sentido de Estado de su formación en la oposición para posibilitar este acuerdo en una materia tan importante, reconociendo el papel que ha desempeñado para su consecución el vicepresidente de la Junta, Juan Marín. Jiménez recalcó el compromiso y altura de miras de los socialistas ahora en la oposición que contrasta con la que hicieron otros grupos cuando estaban también en esa bancada en el Parlamento y que no propiciaron este acuerdo en la pasada legislatura.

Por último Vox también se ha sumado a esta valoración a través de su portavoz parlamentario, Alejandro Hernández, que precisó que a permitir a esta formación contar con un representante en el Consejo de Administración de la RTVA, en el Consejo Audiovisual de Andalucía y otro en la Cámara de Cuentas. El portavoz de Vox puso el acento sobre este acuerdo en la reducción del gasto, que cifró en un millón y medio de euros, así como la mejora de la eficiencia, y la racionalización de los recursos para garantizar un servicio público con neutralidad ideológica e informativa, en alusión a la RTVA.

Por último, el portavoz de Adelante y coordinador general de IULV-CA, Antonio Maíllo, explicó su discordancia con el acuerdo al que no se ha adherido porque no está nada satisfecho en términos generales. Maíllo señaló su disconformidad con la proporcionalidad en la representación que no recogen las demandas de la confluencia de izquierdas, como por ejemplo la participación de los representantes de los trabajadores en el consejo de administración de Canal Sur.