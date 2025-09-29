Rocío Hernández aboga por la «desestigmatización»

La consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández, se refirió al aumento de los problemas de salud mental en Andalucía con una mirada positiva ... pese a la crecimiento de estas patologías y resaltó que «contribuyen a desestigmatizar esta enfermedad y a visibilizar estos problemas que nos pueden afectar a todos». Rocío Hernández apostó por «la sensibilización y por intentar transmitir un mensaje positivo de la salud mental a la sociedad en general».

En este sentido, consideró necesario adoptar medidas que «liberen del estigma a las personas que sufren problemas de salud mental» para intentar normalizar un problema que pueda estar más cerca de lo que pensamos. Asimismo, la consejera puso de relieve que este problema es una «prioridad» para el Gobierno de Andalucía, lo que se refleja en el incremento de la plantilla con la contratación de 212 nuevos profesionales, con lo que el número total de sanitarios en este área alcanza los 3.000 distribuidos en 153 dispositivos.

La responsable de la sanidad andaluza destacó la labor de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental, sumando un total de 27 en toda la comunidad, así como la inversión en infraestructuras sanitarias específicas y equipamiento, que ha superado los 18,5 millones de euros en 75 actuaciones en todas las provincias andaluzas.

La consejera también elogió el Plan Estratégico de Salud Mental, que se ha reforzado este año con 7,1 millones para nuevas actuaciones, a lo que se suman otros 3,06 millones destinados específicamente al Plan de Prevención del Suicidio 2025.

Rocío Hernández insistió en la concienciación y educación y abogó por que «se trabaje con los jóvenes para sensibilizar en general sobre los problemas de salud mental, por lo que es una herramienta de gran utilidad para llegar al ámbito educativo y los jóvenes de una manera atractiva», máxime cuando es un colectivo en el que están creciendo estas patologías.