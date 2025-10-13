El refuerzo de las medidas de prevención frena al virus del Nilo este año sin víctimas mortales

La afección del virus de del Nilo Occidental transmitido a través de picaduras de mosquitos se ha frenado radicalmente este año debido al refuerzo de ... las medidas de prevención y también a una menor circulación del virus en las aves migratorias portadoras.

En lo que va de año, y una vez cerrada la temporada de máximo riesgo que es el verano, Andalucía solo ha registrado un caso confirmado de contagio en el municipio almeriense de Mojácar y otro posible sin confirmar en Andújar, pero no se ha tenido que lamentar ningún fallecimiento por este virus.

Después de registrarse las dos primeras muertes en 2021, la afección del virus ha ido creciendo con cinco fallecidos en 2022, siete en 2023 y el pico más alto se alcanzó en 2024, el año más trágico, con 11 víctimas mortales en Andalucía del total de 20 contabilizadas a nivel nacional.

El verano del año pasado fue, sin duda, el más negro de este virus con el brote más grave en la historia de España, muy centrado en el Bajo Guadalquivir, en Sevilla, ya que todos los fallecidos se localizaron en esta comarca.

En solo un año la situación ha cambiado y mucho, en gran medida por el refuerzo de las medidas preventivas, según aseguró a SUR el subdirector de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía y responsable del programa de control y prevención del virus del Nilo, Ulises Ameyugo.

El responsable autonómico resaltó los positivos resultados de la potenciación de la autoprotección de las personas en las zonas de riesgo, las campañas de difusión para concienciar sobre las medidas de prevención y la buena coordinación entre administraciones, aunando esfuerzo y recursos tanto con las diputaciones como con los municipios para desplegar con más efectividad todas las actuaciones y medidas para combatir la afección del virus.

Ulises Ameyugo destacó también el importante incremento en la vigilancia y en el control de la circulación del virus con el aumento de las trampas de mosquitos instaladas, extendiéndose este año a todas las provincias andaluzas. En concreto, se ha pasado de una treintena de trampas de mosquitos en 2024 a las 193 instaladas este año.

Esta ampliación ha permitido realizar este año cerca de 6.000 analíticas de mosquitos para detectar si portaban el virus, lo que ha facilitado actuar de forma anticipada y avanzar en la prevención en las zonas afectadas, según Ulises Ameyugo.

Hasta ahora se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 323 usuarios y todos han resultado negativos, excepto los dos casos citados de Mojácar y Andújar, en los que ambos han superado la enfermedad sin secuelas.

Actualmente, se encuentran en riesgo alto cuatro municipios de Almería, 17 municipios en la provincia de Cádiz, 12 en Córdoba, cuatro en Granada, 15 en Huelva, ocho en Jaén, nueve en Málaga y 43 en Sevilla.

A nivel nacional también se ha registrado un descenso significativo en la incidencia y mortalidad del virus del Nilo, con 18 casos y dos fallecimientos desde comienzos del año, según datos de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc). Todo ello después de que el año pasado se alcanzaran los máximos históricos en su afección con 158 contagios y 20 muertes.

El patógeno, detectado mayoritariamente en zonas ribereñas de Andalucía, ha producido también casos aislados en provincias españolas más septentrionales, lo que confirma la progresiva adaptación del mosquito transmisor a nuevas condiciones climáticas y geográficas y la ampliación de su afección.