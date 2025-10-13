Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El refuerzo de las medidas de prevención frena al virus del Nilo este año sin víctimas mortales

La Consejería de Salud detecta tan solo dos afectados leves tras el trágico verano de 2024 que se cobró la vida de once personas

JOSÉ LUIS PIEDRA

sevillA.

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

La afección del virus de del Nilo Occidental transmitido a través de picaduras de mosquitos se ha frenado radicalmente este año debido al refuerzo de ... las medidas de prevención y también a una menor circulación del virus en las aves migratorias portadoras.

