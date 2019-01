Presencias y ausencias en un día histórico Francisco de la Torre saluda a Juanma Moreno cuando entra en el Parlamento. / SUR Una amplia representación del PP arropa a Moreno, quien recordó a Garrido Moraga en un discurso salpicado de citas ANTONIO M. ROMERO Miércoles, 16 enero 2019, 01:00

Aunque no hizo la más mínima referencia durante la hora y dieciséis minutos que duró su discurso de investidura, el de ayer fue un día muy especial para Juanma Moreno y no sólo por el hecho inédito de ser el primer aspirante a presidir la Junta que no es el del PSOE, sino porque se cumplía el quinto aniversario del fallecimiento de su padre, Juan, que tanto ha influido en su vida personal y política. El candidato del PP sí recordó, al cumplirse el primer año de su muerte, al que fuera parlamentario Antonio Garrido Moraga (todos los partidos aplaudieron, incluida Susana Díaz, cuando fue mencionado) para comprometerse a poner en valor la cultura popular de Andalucía, como siempre defendió el político malagueño.

Moreno, con parte de la delegación malagueña. / SUR

Fueron dos sentidas ausencias en una sesión de gran expectación mediática nacional e internacional a la que no acudió el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, aunque tenía reservado su sitio en la tribuna de invitados. Allí sí estuvieron, para no perderse un día histórico, una amplia delegación del PP, entre ellos, Javier Arenas, líder histórico de los populares andaluces, quien vivió con emoción el debate de investidura de Moreno, que él no pudo lograr a pesar de intentarlo en varias ocasiones.

La representación del PP en el Parlamento estuvo formada, entre otros, por el portavoz en el Senado, Ignacio Cosidó; la exministra Fátima Báñez; los expresidentes del PP-A, además de Arenas, Teófila Martínez, Juan Ignacio Zoido y Gabino Puche (sólo faltó Antonio Hernández Mancha); el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que saludó con un efusivo abrazo a Moreno, no ocultó su satisfacción por el inminente cambio de gobierno en la Junta y charló amigablemente con el portavoz parlamentario de Vox, Francisco Serrano; el portavoz del PP andaluz y líder del partido en Málaga, Elías Bendodo, acompañado de algunos de sus más estrechos colaboradores como Margarita del Cid, José Ramón Carmona, Francisco Oblaré y Jacobo Florido; históricos como el gaditano Antonio Sanz, el almeriense Gabriel Amat o el onubense Pedro Rodríguez; los diputados malagueños Celia Villalobos, Carolina España y Avelino Barrionuevo; el senador por la provincia, Manuel Marmolejo; y el presidente de Nuevas Generaciones en Andalucía, Enrique Rodríguez.

Del PSOE, en la tribuna de invitados estuvo el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; el integrante de la dirección andaluza del partido Francisco Conejo; y el diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia. Por su parte, de la sociedad civil, estuvieron presentes en la sesión el presidente de los empresarios andaluces, el malagueño Javier González de Lara, que destacó la importancia de que se hable de empleo en esta nueva legislatura; las líderes andaluzas de CCOO y UGT, Nuria López y Carmen Castilla; el Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el expresidente del Parlamento por IU, Diego Valderas; el presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Bueso; la presidenta del Consejo Audiovisual de Andalucía, Emelina Fernández; o el padre de la niña Mari Luz Cortés, Juan José Cortés.

En su discurso, que comenzó con un recuerdo y apoyo al rescate del niño Julen en Totalán, también estuvieron 'presentes' ilustres políticos, literatos y pensadores a través de las citas y las referencias que Juanma Moreno hizo. Como al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, hasta en dos ocasiones; a los poetas Virgilio y Antonio Machado (de este último recitó, al final de su intervención, el verso 'Hoy es siempre todavía'); al historiador romano Salustio; o al que fuera presidente estadounidense Kennedy. Asimismo, evocó a Blas Infante, Juan Ramón Jiménez, María Zambrano, Pablo Picasso, Carmen de Burgos, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Ignacio Sánchez Mejías, Manuel de Falla o Paco de Lucía como referentes andaluces.