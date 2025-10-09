El Parlamento aprueba pedir a Cataluña que reconozca la contribución de los andaluces a su desarrollo

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado hoy una proposición no de ley del PP-A en la que se solicita al Gobierno andaluz que ... inste al Parlamento catalán a promover una declaración institucional de reconocimiento de la «contribución» de los andaluces al desarrollo y prosperidad de Cataluña.

La iniciativa del PP-A solo ha sido rechazada por el grupo Por Andalucía y ha contado con la abstención de Vox y Adelante Andalucía, mientras el PSOE-A la ha respaldado parcialmente en el punto en el que hace referencia al rechazo de los tópicos y estereotipos sobre Andalucía.

La Cámara autonómica reclama una declaración institucional del Parlamento catalán que reconozca de forma expresa la contribución social, económica y cultural de los andaluces, sus descendientes, las empresas andaluzas y de Andalucía en general al desarrollo y prosperidad de Cataluña, destacando el papel que generaciones de trabajadores, emprendedores y familias andaluzas han desempeñado en la industrialización, el crecimiento urbano y la convivencia democrática de la sociedad catalana«.

Además, esta propuesta demanda también que se pongan de relieve los lazos de cooperación, solidaridad y cohesión que históricamente han unido a ambas comunidades autónomas en beneficio del progreso y la concordia entre territorios.

La aprobación de esta iniciativa se produce tras las declaraciones del secretario general de Junts, Jordi Turull, que criticó las rebajas de impuestos en Andalucía argumentando que «con el dinero de los catalanes los andaluces se subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía; esto es la perversión número uno».

La propuesta del Parlamento rechaza y condena también «cualquier ataque o manifestación que, en el presente o en el pasado, haya recurrido a tópicos o estereotipos carentes de fundamento para menoscabar la dignidad de Andalucía y de los andaluces, cuestionando injustamente su historia, su contribución al progreso compartido de España o los valores que guían su trabajo, esfuerzo, sacrificio y riqueza cultural».

La iniciativa señala que «tales expresiones, vengan de donde vengan, son incompatibles con el respeto institucional, la convivencia democrática y la cohesión social y territorial que deben presidir las relaciones entre las comunidades autónomas y el conjunto del estado«.