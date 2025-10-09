Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen del Pleno del Parlamento andaluz. E.P.

El Parlamento aprueba pedir a Cataluña que reconozca la contribución de los andaluces a su desarrollo

  ·

La propuesta, impulsada por el PP-A y apoyada parcialmente por el PSOE-A, rechaza el uso de los tópicos y estereotipos que atenten contra la dignidad de los andaluces

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Sevilla

Jueves, 9 de octubre 2025, 21:07

Comenta

El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado hoy una proposición no de ley del PP-A en la que se solicita al Gobierno andaluz que ... inste al Parlamento catalán a promover una declaración institucional de reconocimiento de la «contribución» de los andaluces al desarrollo y prosperidad de Cataluña.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  2. 2 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  3. 3 El Ayuntamiento de Benalmádena clausura el hotel Vistamar 15 meses después de autorizar su reapertura
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  8. 8 Una ingeniera de Madrid se ofrece a acoger a los caballos para que no sean sacrificados
  9. 9 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  10. 10 Un cliente apuñala en el pecho al cocinero de un restaurante de Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El Parlamento aprueba pedir a Cataluña que reconozca la contribución de los andaluces a su desarrollo

El Parlamento aprueba pedir a Cataluña que reconozca la contribución de los andaluces a su desarrollo