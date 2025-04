La ONCE reparte más de un millón de euros en Andalucía Uno de ellos ha ganado el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE los fines de semana, un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años

El sorteo del fin de semana de la ONCE de este domingo ha dejado en Rota (Cádiz) con cerca de 1,7 millones de euros en premios que se han repartido diez vecinos de La Costilla. Uno de ellos ha ganado el mayor Sueldazo que ofrece la ONCE los fines de semana, un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes durante 20 años, que suman 1,5 millones de euros, mientras que otros nueve vecinos han obtenido 20.000 euros cada uno, que suman otros 180.000 euros más.

Según ha explicado la ONCE en una nota, la suerte la ha dado Esperanza Jiménez, vendedora desde hace dos años, entre la entrada del Bar Tronío y la panadería Liberto, en La Costilla. «Espe, la Pelirroja, la Sanluqueña, me dicen de todo», ha contado la vendedora, que ha asegurado que aún no se cree que haya dado semejante premio. «Lo que más me gustaría es que le haya tocado a gente que lo necesite», ha afirmado.

El cupón este domingo 6 de abril tenía motivo andaluz, ya que estaba dedicado a la localidad cordobesa de Palma del Río, dentro de la serie 'Pueblos de Película', con la que la ONCE rinde homenaje a aquellas localidades que han sido escenario del rodaje de películas que han pasado a formar parte de la historia del cine, como 'El reino de los cielos', de Ridley Scott, que se rodó en parte en Palma del Río.

Además, este sorteo ha dejado otro Sueldazo dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros, en Torremolinos (Málaga), otros 200.000 euros en Baza, 100.000 euros en Granada, 40.000 euros en Sevilla y otros 20.000 en Barbate, por lo que en total ha repartido 2,04 millones de euros en premios mayores entre las cuatro provincias andaluzas.