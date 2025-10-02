Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Multa de 6.000 euros para el dueño de un coche que manipuló su matrícula «esquivar las cámaras» de la Zona de Bajas Emisiones

La Policía Local de Granada ha propuesto también la retirada de seis puntos del carné de conducir

Europa Press

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:39

Comenta

La Policía Local ha denunciado y propuesto para multa de 6.000 euros, con retirada de seis puntos del carné de conducir, al titular de ... un vehículo cuya matrícula los agentes detectaron que habría sido manipulada para «esquivar las cámaras» de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Granada, que entraba en vigor con sanciones este pasado miércoles, 1 de octubre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a unos propietarios a pagar 16.000 euros a sus vecinos del piso de abajo por los daños que causó una plaga de chinches
  2. 2 Ryanair estrena nueve rutas este invierno en el aeropuerto de Málaga
  3. 3 Un expresidiario multirreincidente atemoriza a un vecindario de Mijas: «Esto parece la casa del terror»
  4. 4

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  5. 5 Apuñalan y patean a un hombre de 44 años a las puertas de una discoteca de Marbella
  6. 6

    Benamargosa, el municipio más pobre de España
  7. 7 Despiden a la directora de una oficina bancaria que, con un sueldo de 7.345 euros al mes, faltaba para irse a la peluquería
  8. 8 La Junta ampliará la deducción fiscal de 200 euros por hijo a todas las familias sin límite de renta
  9. 9

    El restaurante Óleo renace en el Soho
  10. 10 Avalancha de aspirantes para una VPO en Málaga: casi 12.000 para un proyecto de 123 pisos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Multa de 6.000 euros para el dueño de un coche que manipuló su matrícula «esquivar las cámaras» de la Zona de Bajas Emisiones

Multa de 6.000 euros para el dueño de un coche que manipuló su matrícula «esquivar las cámaras» de la Zona de Bajas Emisiones