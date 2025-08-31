Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Las mujeres andaluzas padecen de media el doble de problemas crónicos que los hombres

Un estudio publicado por la Junta de Andalucía revela que la mayor brecha de género se presenta en personas de 75 años y más

Domingo, 31 de agosto 2025, 15:08

El estudio 'Análisis de situación de las desigualdades de género en salud en Andalucía', publicado por la Consejería de Salud y Consumo y desarrollado por ... la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), ha concluido que las mujeres andaluzas padecen como media casi el doble de problemas crónicos que los hombres, mientras que uno de los problemas más frecuentes es el dolor.

