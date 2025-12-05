Juanma Moreno presume de presupuestos en un encuentro con Montero precedido de polémica

El encuentro, como esos partidos de fútbol que se calientan en la semana, venía precedido de una advertencia de Juanma Moreno. El pasado miércoles, durante ... una intervención en el Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta calificó de desfachatez que María Jesús Montero fuese a presentarse este viernes en Linares, donde la apertura de la fábrica Santa Factory ha supuesto la recuperación del sector de la automoción después de que en 2011 se paralizara la producción de coches.

En esa intervención, en la que Moreno llegó a preguntarse cómo la vicepresidenta primera del Gobierno y candidata del PSOE-A a las próximas elecciones autonómicas no sentía bochorno, la acusó de acudir solamente para hacerse una foto cuando el Gobierno central no había puesto ni un céntimo en ese proceso de recuperación industrial que el presidente andaluz describió como una apuesta exclusivamente de la Junta. Entre las gestiones realizadas para conseguir esa recuperación se incluyó una misión comercial a China encabezada por el presidente de la Junta y que fue en su día objeto de críticas por parte del PSOE.

El presidente andaluz calificó de paradoja la presencia de Montero al considerar que la dirigente socialista formó parte, como consejera de la Junta, formó parte de los gobiernos que «destrozaron Santana Motor».

Descortesía

Con esos antecedentes, todos los focos estaban puestos en el acto de este viernes, al que la vicepresidenta del Gobierno llegó antes que Moreno, quien por protocolo debía presidirlo, momento que aprovechó para recorrer la factoría y hacerse fotos en solitario. Desde el Gobierno andaluz, esta actitud fue vista como una falta de cortesía institucional.

El presidente andaluz, que venía de protagonizar otro acto en la provincia de Jaén, aprovechó su intervención para lanzar algunas apreciaciones que fueron valoradas como tiros por elevación contra la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, que será su rival en las elecciones autonómicas. Reivindicó la estabilidad con la que cuenta Andalucía con el gobierno en solitario del PP, lo que el permite aprobar presupuestos año a año. Montero no ha conseguido en lo que va de legislatura aprobar las cuentas en ninguno de los ejercicios.

Con la apertura de Santana Factory, la ciudad de Linares recupera la industria del automóvil después de 14 años

«Cumplimos las normas», dijo el presidente, en contraste con la obligación constitucional de presentar presupuestos que la ministra de Hacienda no ha conseguido cumplir desde 2023.

En su intervención, el presidente mostró su orgullo porque Andalucía sea capaz de convencer a empresas nacionales e internacionales, una circunstancia que atribuyó a varias razones, entre ellas que en la comunidad haya estabilidad. «La estabilidad hoy en día es un valor en alza», afirmó.

«Somos estables, aprobamos los Presupuestos año a año, cumplimos con las normas», dijo el presidente de la Junta en presencia de Montero, y aludió también a que desde la Junta de Andalucía se quita burocracia y se reducen impuestos para hacer de la comunidad un territorio atractivo para la inversión. Moreno se congratuló de que «entre todos» se ha conseguido hacer un sueño realidad. «¿Quién nos iba a decir que de Linares volverían a salir vehículos», preguntó.

Industria española

Por su parte, María Jesús Montero señaló que España es una potencia en la fabricación de automóviles. «Es un motivo de orgullo poder comprobar cómo la industria automovilística española sigue conquistando cuotas de mercado, y cómo sigue apostando por la sostenibilidad, la innovación, las claves de la profunda transformación en la que se encuentra el sector del automóvil», afirmó.

«En eso hemos venido trabajando en estos últimos años», aseguró la vicepresidenta del Gobierno, que aseguró que ha habido un proceso activo de escucha a la industria y, además, acompañándolo en un marco regulatorio estable. También aludió al conjunto de incentivos que están facilitando la transformación del sector y de toda la cadena de valor, especialmente el Perte del Vehículo eléctrico, que nació con la aportación de los fondos europeos».