Juanma Moreno saluda a María Jesús Montero a su llegada al acto. francisco j. olmo / europa press
Política andaluza

Juanma Moreno presume de presupuestos en un encuentro con Montero precedido de polémica

El presidente de la Junta consideró una «desfachatez» que la vicepresidenta acuda en Linares al inicio de un proyecto industrial al que el Gobierno no ha contribuido

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:48

Comenta

El encuentro, como esos partidos de fútbol que se calientan en la semana, venía precedido de una advertencia de Juanma Moreno. El pasado miércoles, durante ... una intervención en el Parlamento de Andalucía, el presidente de la Junta calificó de desfachatez que María Jesús Montero fuese a presentarse este viernes en Linares, donde la apertura de la fábrica Santa Factory ha supuesto la recuperación del sector de la automoción después de que en 2011 se paralizara la producción de coches.

