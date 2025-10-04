Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María Jesús Montero y Rodríguez Zapatero, al finalizar el acto. Sur
Política andaluza

Montero asegura que con el PSOE la sanidad andaluza era ejemplar y ahora ha colapsado

La candidata socialista inaugura con Rodríguez Zapatero un nuevo formato de mitin y adelanta que fijará su carrera hacia las urnas en la defensa de los servicios públicos

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Sábado, 4 de octubre 2025, 13:40

Comenta

María Jesús Montero inauguró este sábado en Sevilla un nuevo modelo de mítines con formato de diálogo televisivo y adelantó que situará la defensa de ... los servicios públicos en el centro de su carrera hacia las elecciones autonómicas. Lo hizo con una referencia directa a la situación conocida esta semana en relación al cribado del cáncer de mama para asegurar que lo que ha sucedido no es consecuencia de un fallo o un error, sino que es un reflejo del colapso de la sanidad pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  4. 4 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella
  5. 5 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  6. 6 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  7. 7 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  8. 8

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes pero pide «negociar los detalles»
  9. 9 San Diego Comic-Con Málaga responde a los fans: «Lo que no salió bien no volverá a suceder»
  10. 10 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Montero asegura que con el PSOE la sanidad andaluza era ejemplar y ahora ha colapsado

Montero asegura que con el PSOE la sanidad andaluza era ejemplar y ahora ha colapsado