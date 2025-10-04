Montero asegura que con el PSOE la sanidad andaluza era ejemplar y ahora ha colapsado

María Jesús Montero inauguró este sábado en Sevilla un nuevo modelo de mítines con formato de diálogo televisivo y adelantó que situará la defensa de ... los servicios públicos en el centro de su carrera hacia las elecciones autonómicas. Lo hizo con una referencia directa a la situación conocida esta semana en relación al cribado del cáncer de mama para asegurar que lo que ha sucedido no es consecuencia de un fallo o un error, sino que es un reflejo del colapso de la sanidad pública.

La vicepresidenta primera del Gobierno y candidata socialista a las próximas elecciones autonómicas compartió escenario con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, con quien compartió el diagnóstico de que el objetivo del Partido Popular no es el de cuidar los servicios públicos. «Ellos no se preocupan de los servicios públicos porque no es su modelo», aseguró Montero, que recordó que sus diez años como consejera en la que, afirmó, la sanidad pública era ejemplar y modelo para el resto de las comunidades autónomas españolas.

«Fíjate -dijo dirigiéndose a su interlocutor-, que la propia consejera de Salud dijo que el sistema sanitario público tenía que atender a los que no tenían seguro privado y el presidente Moreno Bonilla dijo que el sistema sanitario no era sostenible; ahí lo dijeron todo».

Política autonómica

Montero aludió también a la política autonómica de la Junta y lamentó lo que considera un cambio en las posiciones históricas de Andalucía en relación con el resto de territorios. «Andalucía nunca estuvo contra las pulsiones de otras comunidades para conseguir más autogobierno -aseguró-, esto nunca formó parte de nuestro andalucismo, el 28-F no fue una movilización contra nadie».

La candidata socialista acusó al Gobierno andaluz de intentar hacer del andalucismo un freno al autogobierno cuando debería apuntar a explorar en un aumento del autogobierno.

La vicepresidenta primera del Gobierno reivindicó asimismo el impacto que las políticas del Ejecutivo al que pertenece tienen en Andalucía y afirmó que el más importante es el de intentar garantizar la igualdad de oportunidades. En la misma línea, Rodríguez Zapatero sostuvo que el Gobierno de Sánchez ha llevado a España a sus mejores cotas históricas de prosperidad y a los mejores resultados económicos y de empleo de Europa. «Tenemos que decirlo porque nadie lo va a decir por nosotros», advirtió.