La Junta de Andalucía recurrirá el archivo del 'caso avales' La jueza María Núñez Bolaños. El Gobierno de PP-CS considera que no se ha atendido su «petición principal» de centrar la investigación en los hechos «presuntamente delictivos» MARIA DOLORES TORTOSA Martes, 4 junio 2019

El Gobierno de PP-Cs recurrirá el archivo de la causa por las presuntas irregularidades en los avales y préstamos de la Agencia IDEA, ya que considera que no se ha atendido su «petición principal» de centrar la investigación en los hechos «presuntamente delictivos». El archivo por la jueza María Núñez Bolaños se produjo después de que las defensas pidieran el sobreseimiento al entender que los indicios de los delitos de prevaricación y malversación contra cuatro excargos socialistas habían desaparecido a raíz de las pruebas practicadas. La Fiscalía y el PP se pronunciaron en contra.

Los servicios jurídicos de la Junta, acusación particular, apoyó la petición del sobreseimiento, aunque solicitando otras diligencias sobre las 18 empresas beneficiadas, que supuestamente ocultaron que recibían otras ayudas de la Junta, algunas relacionadas con la partida del 'caso de los ERE'. La jueza respondió en el auto de archivo que con indicios se puede pedir otra investigación, pero no en esta causa, sino en otra.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, apeló a que no se había atendido la propuesta de los letrados de la Junta para recurrir el archivo y pedir nuevas diligencias. «Queremos que se vaya al fondo del asunto», afirma el consejero, quien considera que la posición del Gobierno no es distinta de la de los servicios jurídicos. Bendodo advirtió de que al Gobierno no le va a temblar el pulso para que se investigue lo que considera una práctica de los socialistas de dar dinero «a discreción». «Ni mucho menos vamos a dar carpetazo», afirmó.