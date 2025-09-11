La Junta invertirá 85 millones en la climatización de colegios

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer una nueva inversión del Plan Mejora tu Centro para avanzar en la climatización de ... los centros educativos andaluces con 30 millones más, lo que se suma a la dotación inicial de 55 millones, con lo que serán 85 millones en total los que se destinen a estas actuaciones que beneficiarán a 80 centros más.

Moreno hizo balance de este plan para mejor el confort climático en las aulas y resaltó que desde 2019 se han acometido 452 actuaciones de bioclimatización en casi 500 centros, un esfuerzo presupuestario que supera ya los 170 millones.

MÁS PROFESORES docentes se han incorporado este nuevo curso como refuerzo al sistema educativo público andaluz para sumar hasta 6 500 profesionales más, lo que eleva la plantilla actual a 109.000 profesores.

Con las nuevas actuaciones se da un paso más para adecuar los centros a las necesidades y prepararlos tanto para el frío como para el calor, sostuvo el presidente andaluz, que inauguró ayer el nuevo curso escolar en Educación Primaria en el CEIP Los Llanos del municipio onubense de Almonte.

Moreno puso de relieve el compromiso de su Ejecutivo «con una educación pública que garantice la igualdad de oportunidades con independencia de la renta o de las capacidades» y subrayó que «desde 2018 a 2025, el presupuesto destinado a educación pública ha aumentado un 50% hasta superar este año los 9.000 millones de euros, casi 3.000 millones más que en 2018».

El nuevo curso en Educación Infantil, Primaria y Educación Especial ha comenzado con 708.604 alumnos que, según el presidente andaluz, Juanma Moreno, contarán con más recursos y más medios materiales y humanos en los 2.744 colegios existentes para este ciclo en Andalucía con más de 55.000 docentes.

Asimismo, señaló que «en Andalucía se ha reducido 6,5 puntos la tasa de abandono escolar y ha aumentado en 10 puntos la titulación entre los jóvenes de 20 a 24 años», valorando además que «la mayoría de las medidas adoptadas han sido fruto del diálogo social, algo que agradezco a las organizaciones sindicales y las patronales».

El jefe del Ejecutivo andaluz puso en valor también el acuerdo alcanzado el pasado mes de julio con los sindicatos para sumar a la educación pública andaluza 6.500 profesores, de los que 3.000 se incorporan en este mismo curso.

Además, enumeró algunos de los avances como la equiparación salarial de los docentes andaluces con la media nacional, «lo que ha permitido que los docentes andaluces hayan pasado de ser los peor remunerados de España a estar retribuidos por encima de la media», destacó.

El próximo día 15 de septiembre arrancará el curso para la Educación Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Permanente de Adultos, con más de 886.000 estudiantes para culminar el 22 de septiembre con el inicio de la enseñanza de régimen especial, con otros 88.000 alumnos.

Según Moreno, «este mes inician las clases cerca de 1.800.000 estudiantes, por lo que estamos ante la comunidad educativa más importante que hay en España y una de las más importantes también de Europa».

La Educación Especial es también una prioridad para Moreno, que puso el acento en la ampliación de la plantilla de especialistas hasta un total de 14.000 en este curso, un 37 % de crecimiento los últimos 7 años, «porque cada alumno es único y todos merecen desarrollar su potencial hasta el límite de sus propias capacidades», remarcó. Por último, valoró el Plan de Ayuda a las familias con 200 millones, lo que supone una media de 820 euros de ahorro por familia.