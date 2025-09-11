Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno durante su visita ayer al CEIP Los Llanos de Almonte. ESTHER LOBATO / EUROPA PRESS

La Junta invertirá 85 millones en la climatización de colegios

Moreno subraya el avance en educación y el crecimiento del presupuesto en un 50% hasta superar los 9.000 millones de este año

José Luis Piedra

José Luis Piedra

Jueves, 11 de septiembre 2025, 02:00

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció ayer una nueva inversión del Plan Mejora tu Centro para avanzar en la climatización de ... los centros educativos andaluces con 30 millones más, lo que se suma a la dotación inicial de 55 millones, con lo que serán 85 millones en total los que se destinen a estas actuaciones que beneficiarán a 80 centros más.

