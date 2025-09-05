La Junta garantiza la educación gratis de 0 a 3 años al 70% de las familias

La Junta garantiza al 70% de las familias andaluzas la gratuidad durante este curso de la Educación Infantil, de los menores de hasta tres años, ... según anunció ayer el presidente andaluz, Juanma Moreno. El presidente subrayó el incremento de hasta 20 puntos en este beneficio en la educación para los menores de 0 a 3 años, cuyas familias no tendrán que pagar nada por la educación, pasando del 49% del curso pasado al 70% actual.

Moreno resaltó que serán un total de 74.000 familias las que se beneficiarán de esta gratuidad de la educación en el conjunto de la etapa de Infantil, 21.000 más que el curso pasado, según puso de relieve durante su visita al Centro de Educación Infantil Arco e Iris, en el barrio de Los Bermejales de Sevilla.

Con este avance en este curso el Gobierno andaluz cubre el coste de las plazas de dos años tanto en las escuelas infantiles de la Junta como en los centros adheridos al programa de ayuda a las familias. Moreno destacó el compromiso con «potenciar la educación desde la base, desde la igualdad de oportunidades y el derecho a la conciliación entre la vida familiar y la laboral».

El jefe del Ejecutivo andaluz aseguró que el objetivo es extender la gratuidad a todo el ciclo completo de infantil, logro que prevé asumir en un plazo de unos seis años. Además, se refirió también al esfuerzo económico para la gratuidad en este ciclo educativo y afirmó que «en total se destinarán algo más de 400 millones de euros, de los que 290 millones van directamente para ayudas a las familias».

Asimismo, puso de relieve que se mantienen las bonificaciones de los niños de 0 a 1 año del 100%, «lo que se significa que más del 70% del presupuesto en esta etapa se dedica a aliviar a las familias para que el coste de escolarización sea lo menos gravoso posible», recalcó.

El presidente andaluz puso de manifiesto también la apuesta del Gobierno andaluz por la educación pública que queda demostrada con el «impulso de iniciativas realistas y efectivas» encaminadas a que la educación pública en Andalucía sea gratuita desde los 2 a los 16 años.

Andalucía cuenta con una red 2.200 centros entre los que se encuentran las escuelas infantiles públicas y los centros privados adheridos al programa en este tramo educativo, con más de 15.000 contrataciones realizadas, la mayoría mujeres.

Críticas del PSOE-A

El PSOE-A criticó el arranque del curso en Educación Primaria que «está nuevamente marcado, como en años anteriores, por el caos, la falta de planificación y, sobre todo, la falta de diálogo y de consenso con la comunidad educativa», según su secretaria de Educación, Patricia Alba.

La dirigente socialista advirtió que con «el decreto de escuelas infantiles que aprobó el Gobierno andaluz sin consenso habrá familias que antes no pagaban absolutamente porque tenían bonificación y ahora van a empezar a pagar el aula matinal, el comedor o el servicio de tarde». «Este es el primer paso para que la desigualdad comience desde la cuna», según Patricia Alba, que lamentó que la bajada de la ratio no terminará de llevarse a cabo hasta dentro de cuatro cursos.