La Junta espera que se mejore la red eléctrica ante el avance andaluz en renovables

La Junta de Andalucía espera que su gran producción eléctrica con una aportación importantísima en energías renovables a los objetivos nacionales en la transición energética ... sea correspondida con una mejora en la red de transporte en la comunidad.

Así lo puso de relieve ayer el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, tras la reunión que mantuvo en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Joan Groyzard, encuentro destinado a abordar las inversiones previstas en la planificación eléctrica 2025-2030, dentro de la ronda de contacto que este departamento está manteniendo con las comunidades autónomas.

Paradela resaltó el crecimiento energético andaluz impulsado por las renovables con a la aportación de siete nuevos gigavatios de energía limpia instalada en los últimos tres años en Andalucía, «con una progresión muy fuerte» en el último año, y que difícilmente sería posible cumplir los objetivos del Plan Nacional sin esta aportación andaluz», recalcó.

Según el consejero, «sin la generación limpia de Andalucía el precio de la energía sería muy distinto mientras que la infraestructura de transporte eléctrico de la región es muy inferior, ya que es un 40 % menos por habitante que la media de España».

Por su parte, el secretario de Estado de Energía valoró el creciente interés por invertir en Andalucía, sobre todo en nuevos proyectos industriales, gracias a los precios competitivos de la electricidad que proporcionan las energías renovables que está desplegando en su territorio.

La propuesta del Gobierno plantea un crecimiento de la capacidad de las redes andaluzas, posibilitando la materialización de grandes proyectos de hidrógeno, nuevos ejes ferroviarios y la electrificación de puertos, entre otras actividades productivas, junto con nuevas promociones inmobiliarias y residenciales.

También fomentará la vertebración del territorio, con nuevos tendidos y mallados de las redes, como en Jaén, desde Baza hasta Manzanares, actuaciones que atraerán inversiones, empresas y empleo a las áreas rurales.