Juanma Moreno, en el centro, este lunes en la inauguración de un centro tecnológico de Telefónica. Joaquín Corchero / Europa Press
Política andaluza

La Junta enviará al Parlamento una nueva ley de ciencia e investigación

El texto reemplazará a la norma aprobada en 2007 y pretende mejorar la colaboración entre las universidades y las empresas

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Lunes, 8 de septiembre 2025, 17:37

El Parlamento aprobará antes del fin de legislatura la nueva ley andaluza con la que se aspira a actualizar el ecosistema regional de ciencia e ... investigación. El texto, que con el nombre de Ley Activa reemplazará a la actual norma vigente desde 2007, se aprobará próximamente como anteproyecto de ley por el Consejo de Gobierno bajo el nombre de Ley Activa y entre otros objetivos persigue establecer una mayor conexión en el campo de la investigación, la tecnología y la innovación entre la universidad y el mundo de la empresa.

