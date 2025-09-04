La Junta denuncia falta de transparencia en el acuerdo sobre Gibraltar
Jueves, 4 de septiembre 2025, 02:00
La Junta de Andalucía denunció la «falta de transparencia» por parte del Gobierno central en las negociaciones y acuerdo alcanzado sobre Gibraltar con el ... Gobierno británico, según expuso ayer el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.
El consejero lamentó la falta de información e incumplimiento del Estatuto de Autonomía por parte del Gobierno en cuanto a la información obligatoria que debería contar sobre el acuerdo con Gibraltar a la comunidad.
Además, defendió «un buen acuerdo que permita hacer progresar social y económicamente a la comarca del Campo de Gibraltar, resaltando que «la obsesión no es quitar la verja, sino equilibrar social y económicamente a este territorio con el Peñón que tiene una serie de beneficios fiscales que lo hacen mucho más atractivo para invertir».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.