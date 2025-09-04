La Junta denuncia falta de transparencia en el acuerdo sobre Gibraltar

La Junta de Andalucía denunció la «falta de transparencia» por parte del Gobierno central en las negociaciones y acuerdo alcanzado sobre Gibraltar con el ... Gobierno británico, según expuso ayer el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

El consejero lamentó la falta de información e incumplimiento del Estatuto de Autonomía por parte del Gobierno en cuanto a la información obligatoria que debería contar sobre el acuerdo con Gibraltar a la comunidad.

Además, defendió «un buen acuerdo que permita hacer progresar social y económicamente a la comarca del Campo de Gibraltar, resaltando que «la obsesión no es quitar la verja, sino equilibrar social y económicamente a este territorio con el Peñón que tiene una serie de beneficios fiscales que lo hacen mucho más atractivo para invertir».