Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Nieto, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública. Sur
Política andaluza

La Junta declara su intención de convertirse en un modelo de transparencia

El Gobierno andaluz aprueba una estrategia institucional para situarse «a la vanguardia» de la lucha contra la corrupción

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:37

El Gobierno andaluz aspira a convertirse en un modelo de prácticas transparentes y de control a su gestión y para ello tiene previsto aprobar antes ... de que termine la actual legislatura una estrategia de integridad institucional para aplicar en el quinquenio 2025-2030. La formulación de esta estrategia fue aprobada en el Consejo de Gobierno del pasado lunes, el último del curso político antes de las vacaciones de agosto. Ahora deberá redactarse un borrador, que sometido a información pública una vez elaborada con la participación de todas las consejerías y el asesoramiento de expertos y entidades comprometidas con la integridad institucional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el chorro de agua que se ha podido ver en el mar frente al Morlaco en Málaga?
  2. 2

    ¿Quién es la mujer de rojo que cruza las playas de Málaga?
  3. 3 Sorprendido en Plaza Mayor con una cámara camuflada en su zapato para grabar debajo de las faldas
  4. 4 Detenido por masturbarse delante de menores en la playa de Huelin
  5. 5 La feria del Centro en Málaga mantiene su horario reducido y sin novedades en la programación
  6. 6 Uno de los megayates más grandes del mundo vuelve a elegir Málaga para hacer escala
  7. 7

    El INE corrige su estadística: el crecimiento de la población de Málaga no se para
  8. 8

    La heladería de yogur griego Myka abre su primer local en Málaga
  9. 9 El crucero de Virgin se despide de la Bahía con un cariñoso mensaje a Málaga
  10. 10 Los jabalíes se abonan a Málaga: una piara se pasea junto al estadio de La Rosaleda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La Junta declara su intención de convertirse en un modelo de transparencia

La Junta declara su intención de convertirse en un modelo de transparencia