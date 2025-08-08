La Junta declara su intención de convertirse en un modelo de transparencia

El Gobierno andaluz aspira a convertirse en un modelo de prácticas transparentes y de control a su gestión y para ello tiene previsto aprobar antes ... de que termine la actual legislatura una estrategia de integridad institucional para aplicar en el quinquenio 2025-2030. La formulación de esta estrategia fue aprobada en el Consejo de Gobierno del pasado lunes, el último del curso político antes de las vacaciones de agosto. Ahora deberá redactarse un borrador, que sometido a información pública una vez elaborada con la participación de todas las consejerías y el asesoramiento de expertos y entidades comprometidas con la integridad institucional.

El Gobierno andaluz considera a esta iniciativa clave para fortalecer los principios éticos en la gestión pública y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones. Aspira a reforzar su papel como ejemplo y referencia de administración transparente, de lucha contra la corrupción y de regeneración institucional.

La futura estrategia, según explica el Ejecutivo, tiene como objetivo consolidar una cultura de integridad, transparencia y buen gobierno en toda la Administración autonómica y su sector público instrumental, así como instaurar la cultura contra cualquier indicio de corrupción en la sociedad andaluza y en todos los estamentos «con la finalidad de que otras administraciones de España puedan mirarse en ese espejo y que Andalucía mantenga y refuerce ese papel de ejemplo y referencia a nivel nacional».

La elaboración de esta estrategia, según la Junta, responde al compromiso asumido por el presidente, Juanma Moreno, al comienzo de la presente legislatura, cuando estableció como una de las prioridades del Gobierno andaluz impulsar todas las reformas necesarias para que Andalucía y su administración se conviertan en un modelo de referencia en materia de transparencia y regeneración institucional.

Mecanismos

El Gobiero andaluz destaca que todos los mecanismos obligatorios de lucha contra la corrupción, y gran parte de los voluntarios, ya se han puesto en marcha. La formulación de esta estrategia se alinea con los principales marcos internacionales en la materia, como la recomendación de la OCDE sobre Integridad Pública, la Carta Iberoamericana de Ética e Integridad de la Función Pública o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el objetivo sobre instituciones sólidas, transparentes y responsables.

El Gobierno andaluz destaca que tanto en la pasada legislatura como en ésta se ha venido desarrollando un conjunto de políticas innovadoras «que la han situado a la vanguardia de la lucha contra el fraude y la corrupción en el ámbito autonómico» y que ahora con esta estrategia se pretende a ordenar, sistematizar y difundir.

Entre estas medidas destacan el Marco de Integridad Institucional, de diciembre de 2020; la Ley de lucha contra el fraude y protección del denunciante que permitió la creación de la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción, con independencia funcional y adscripción al Parlamento de Andalucía; el Plan Antifraude para fondos europeos y el Sistema Interno de Información aprobado en mayo de 2025, entre otras.

Además, desde la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se están llevando a cabo iniciativas como el proyecto 'Organizaciones por la Integridad Pública', en colaboración con la Oficina Antifraude. La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, a través de la Secretaría General para la Administración Pública, será la encargada de coordinar el proceso de elaboración de la estrategia, que incluirá un diagnóstico DAFO de la situación actual; la definición de objetivos estratégicos; un plan de medidas concretas con cronograma y financiación; un sistema de gobernanza para su implementación y un marco de seguimiento, evaluación y rendición de cuentas.