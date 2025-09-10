Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La firma malagueña Álvaro Calafat participrá en la muestra 'La moda andaluza en la cultura del siglo XXI', una de las primeras medidas de este proyecto cultural.

La Junta convocará por primera vez ayudas para el fomento de la moda andaluza

El objetivo es impulsar un sector que da empleo directo a más de 9.000 personas y tiene una facturación de 540 millones de euros en la región

EP

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:45

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha tomado conocimiento este miércoles del proyecto cultural de promoción de la moda andaluza, iniciativa que ... viene a reforzar la importancia cultural, artística, económica y creativa del sector, que da empleo directo en Andalucía a más de 9.000 personas y tiene una facturación de 540 millones de euros.

