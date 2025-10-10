Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Juanma Moreno, durante la reunión con los miembros de la AECC. efe / Julio Muñoz
Política andaluza

Juanma Moreno se reúne con médicos y la Asociación contra el Cáncer para reconducir la crisis del cribado

La Junta nombra 32 coordinadores y un mando central para hacer un seguimiento constante y «evitar distorsiones»

Héctor Barbotta

Héctor Barbotta

Sevilla

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:22

Comenta

Un día después de anunciar las medidas adicionales al plan de choque puesto en marcha para afrontar la crisis en el programa de cribado del ... cáncer de mama, Juanma Moreno, ha dado el siguiente paso para reconducir la situación. El presidente de la Junta se ha reunido con la directiva del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y con responsables de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Del primero de los encuentros salió un compromiso de colaboración mutua ante esta situación y en la segunda, la asociación pidió una auditoría de todos los programas de cribado de la Junta, una medida que el Gobierno andaluz ya anunció que extenderá a los de cáncer colorrectal y cuello de útero.

