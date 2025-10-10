Juanma Moreno se reúne con médicos y la Asociación contra el Cáncer para reconducir la crisis del cribado

Un día después de anunciar las medidas adicionales al plan de choque puesto en marcha para afrontar la crisis en el programa de cribado del ... cáncer de mama, Juanma Moreno, ha dado el siguiente paso para reconducir la situación. El presidente de la Junta se ha reunido con la directiva del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos y con responsables de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC). Del primero de los encuentros salió un compromiso de colaboración mutua ante esta situación y en la segunda, la asociación pidió una auditoría de todos los programas de cribado de la Junta, una medida que el Gobierno andaluz ya anunció que extenderá a los de cáncer colorrectal y cuello de útero.

Paralelamente, el consejero provisional de Salud, Antonio Sanz, que estará en el cargo hasta el nombramiento de un nuevo titular, lo que posiblemente se concrete la próxima semana, adelantó tras estas reuniones que ya se han nombrado coordinadores en las 32 unidades de referencia de cribado de cáncer de mama y se ha creado una coordinación regional para hacer un seguimiento constante y permanente, evitar distorsiones en el sistema y poner en común la información disponible. «La colaboración es máxima y trabajamos juntos en las soluciones», escribió el presidente en su cuenta de la red social X.

Por su parte, Antonio Sanz informó que ya se han realizado las llamadas previstas a las cerca de 2.000 mujeres cuyas mamografías en el programa de cribado arrojaron resultados no concluyentes. A todas ellas, salvo aquellas con las que no se ha conseguido contactar, se les ha dado cita para someterse a las pruebas complementarias para antes del 30 de noviembre.

Un 90 por ciento de estas pacientes corresponden al ámbito del hospital Virgen del Rocío de Sevilla y el resto, a los hospitales de Málaga y de Jerez de la Frontera. Según Sanz, no consta que haya una cifra de la magnitud del Virgen del Rocío en ningún otro centro hospitalario de Andalucía.

Rigor

El consejero señaló que la Junta está abordando el problema surgido en el cribado de cáncer de mama «con el mayor rigor posible, con toda la humildad, reconociendo los errores, pidiendo disculpas a las personas afectadas, pero sobre todo volcando las 24 horas del día en encontrar soluciones, generar propuestas, reaccionar de manera ágil y eficaz y para garantizar que esto no vuelva a ocurrir nunca más».

También apuntó que ha comenzado el plan de choque sobre la contratación de nuevos profesionales sanitarios y que ya se están produciendo incorporaciones. Según Sanz, el objetivo es que estos profesionales permanezcan en el sistema público andaluz, ya que el plan de choque no es temporal. «Viene para quedarse y para perfeccionarse», aseguró.

No obstante, admitió dificultades a la hora de encontrar profesionales, por lo que señaló que no solamente habrá nuevas contrataciones, sino también incentivos a personas que ya estén en el sistema. También aseguró que ninguna mujer es derivada del programa de cribado de seguimiento a centros concertados. «Las mamografías del cribado que se derivan son cero«, aseguró.

Un antes y un después

Por su parte, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, Alfonso Carmona, calificó de fructífera la reunión. «Es la primera vez que realmente, en estos últimos 14 meses, nos han escuchado, no solamente han oído el ruido, sino que nos han escuchado y se ha tomado nota«. Dijo que ha habido una predisposición positiva por parte de ambas partes, que es la forma correcta de proceder: »Dialogar con aquellos que son los que están trabajando en primera línea, que son los médicos o los enfermeros«.

En su opinión, se trata de «un antes y un después» en las relaciones con el Gobierno andaluz, en el que ha visto «buena voluntad por arreglar los problemas y por hacer las cosas de mejor forma, y sobre todo, escuchando a aquel que está en primera línea de calle», que es «como se solucionan las cosas».

Sobre cuál ha podido ser el origen del fallo en el programa del cribado de cáncer de mama, ha indicado que hay que saber dónde está para corregirlo, pero la prioridad ahora es solucionar el problemas a las mujeres afectadas, que es a lo que tiene que ponerse la Consejería de Salud «de forma tajante, eficaz y fluida». «Espero que todo se solucione lo más rápidamente posible y lo mejor posible», dijo.

Asimismo, la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha pedido a Juanma Moreno, la «puesta en marcha de una auditoría de todos los programas de cribado de la Junta de Andalucía realizada por una entidad independiente como es la IARC (Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas)». En la reunión con el presidente participaron Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía, y el presidente de la asociación en Sevilla, Jesús Maza.

Además de dicha auditoría, desde la AECC han solicitado al presidente andaluz «una comisión de seguimiento de la crisis formada por la propia Junta de Andalucía, la Asociación Española Contra el Cáncer, epidemiólogos y el resto de asociaciones de mujeres afectadas».