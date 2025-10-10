Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha deshabilitado temporalmente los mensajes que avisan a los pacientes de las citas para someterse a pruebas diagnósticas de ... imagen. «Por problemas técnicos y de forma temporal, a partir de hoy, 9 de octubre, se deja de comunicar a la ciudadanía las citas hospitalarias de pruebas diagnósticas de imagen (PDI). El resto de las comunicaciones sobre citas no se ven afectadas», recoge la propia administración sanitaria andaluza en su página web. Así, la incidencia ocurrida en el servicio de mensajería telefónica ha obligado al gestor a suspender las notificaciones telemáticas mientras se resuelve el problema informático

Según advierte el SAS, este corte es «necesario para evitar confusión a la ciudadanía». Y añade: «En cuanto se resuelva el problema, se volverá a activar las comunicaciones de citas para pruebas de imagen y se informará por los canales habituales».

La incidencia en las llamadas pruebas diagnósticas de imagen (PDI) afectan a la notificación de mamografías, radiografías convencionales, tomografías computarizadas, resonancias magnéticas, ecografías o pruebas de medicina nuclear que se efectúan en los hospitales públicos y centros de salud. Pruebas todas ellas necesarias para el diagnóstico y el seguimiento de muchas patologías.