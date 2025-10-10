Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Andalucía suspende temporalmente los avisos de las citas para pruebas diagnósticas de imagen

Según advierte el SAS, este corte es «necesario para evitar confusión a la ciudadanía»

SUR

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:27

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha deshabilitado temporalmente los mensajes que avisan a los pacientes de las citas para someterse a pruebas diagnósticas de ... imagen. «Por problemas técnicos y de forma temporal, a partir de hoy, 9 de octubre, se deja de comunicar a la ciudadanía las citas hospitalarias de pruebas diagnósticas de imagen (PDI). El resto de las comunicaciones sobre citas no se ven afectadas», recoge la propia administración sanitaria andaluza en su página web. Así, la incidencia ocurrida en el servicio de mensajería telefónica ha obligado al gestor a suspender las notificaciones telemáticas mientras se resuelve el problema informático

