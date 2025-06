Juanma Moreno: «La inestabilidad en España podría condicionar nuestro calendario electoral»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe a este periódico en el Palacio de San Telmo en unos días en el vértigo con el ... que se suceden en los días las noticias de la política nacional abre un amplio abanico de incógnitas.

–¿Cómo está viviendo los últimos acontecimientos con todo lo que se está sabiendo del caso Ábalos-Cerdán?

–Estamos viviendo todo con estupor, sorpresa y además, por lo menos para mí, un sentimiento de entre tristeza y rabia. Ya no solamente la esposa del señor presidente está investigada, no solamente el hermano del señor Presidente, no solamente el Fiscal General del Estado, que no había pasado nunca en la historia, sino que ahora nos enteramos que dos personas de máxima confianza del señor Sánchez se dedicaban precisamente a mordidas con obras y con corruptelas. Yo estoy en una sensación de rabia por que estas cosas sigan pasando en España, porque eso limita nuestra proyección, nuestra imagen, nuestra reputación. Tristeza de ver cómo un Gobierno como el del señor Sánchez ha sido claramente atropellado por la corrupción.

-¿Esta situación afecta a las relaciones institucionales entre el Gobierno y la Junta?

-Sí, es evidente. Hay que decir que las relaciones institucionales con el Gobierno de España han sido unas unas relaciones muy complejas. A pesar de que hemos puesto la mejor de nuestras voluntades y a pesar de que yo he repetido en mil ocasiones que mi obligación como presidente de todos los andaluces es llevarme bien con el presidente del Gobierno y con el Gobierno en España. Pero es imposible porque llevamos una legislatura en la que no ha habido ni un solo reparto en el que Andalucía no haya salido mal parada. Jueces, red ferroviaria, red eléctrica... El trato es tan injusto con Andalucía porque el señor Sánchez esta legislatura, igual que la anterior, ha necesitado del apoyo de los independentistas y por tanto, estamos vendidos el conjunto de los españoles a las decisiones del independentista y especialmente de un señor que es prófugo de la justicia y que vive en Bélgica. Con la corrupción todo se ha enrarecido más. Todo es mucho más difícil, más tenso, y más complicado.

-¿Albergó en algún momento la expectativa de que la llegada de María Jesús Montero llevara al Gobierno a cambiar de estrategia con Andalucía?

-Tengo que confesar que yo en un momento, cuando empecé a oír la noticia de que iba a ser ella la designada por el señor Sánchez para competir y concurrir a las elecciones autonómicas, aunque sea por interés electoral para ella, iba a poner en marcha un fondo de compensación económica para la parte que nos falta a los andaluces en materia de financiación autonómica, porque eso no necesita una ley. Y además pensé que iba a haber una inyección económica en materia ferroviaria, que iba a coger una serie de ministros y les iba a decir: Oye, queda un año, pues en este año volcaos con Andalucía, porque yo tengo que ganar allí las elecciones . Lo pensé, pero es que ha sido todo lo contrario. Estamos peor que antes, más atasco en la red ferroviaria, ni un solo avance en la conectividad de Andalucía, no se ha resuelto ni la financiación autonómica, ni siquiera hay un fondo de compensación. Creo que ella y su gobierno han tomado una estrategia de política de tierra quemada, que creo que no es nada positiva ni para ellos ni, evidentemente, para Andalucía.

-¿Qué espera del próximo congreso nacional del PP?

-Este congreso se afronta con ilusión y con grandes expectativas, porque el cambio en España, después de más de siete años de sanchismo, está más cerca que nunca. Este Gobierno ya está en fase terminal y por tanto, ahora lo que corresponde es prepararnos para la responsabilidad de ejercer el Gobierno de España si así lo quieren los españoles. Tenemos que afinar en nuestras propuestas políticas, sintonizar con los problemas que tienen los ciudadanos y con las soluciones que podemos plantear y tener los equipos engrasados para cuando llegue ese proceso electoral que no sabemos cuándo va a ser.

-En la ponencia política no se aclara cuál debe ser la relación con Vox y se descarta un cordón sanitario

-A nosotros nos han hecho cordones sanitarios permanentemente. El señor Rodríguez Zapatero hizo un acuerdo en los pactos del Tinell, donde el Partido Socialista se comprometía con una serie de fuerzas políticas a no establecer ningún tipo de relación institucional con el Partido Popular, a aislarnos, a echarnos del tablero. Y nosotros nunca hemos estado de acuerdo en ese tipo de política porque es mala para el país. Un gran partido como es el Partido Socialista o un gran partido como es el Partido Popular no pueden aislarse, no se pueden hacer cordones políticos contra nadie. En segundo lugar, en la ponencia nunca se habla de pactos, sería absurdo. Una ponencia política no tiene, por qué definir cuál es la política de acuerdo y mucho menos, pues cuando la política de acuerdos está por escribir, No se ha hecho nunca y no tenía sentido en éste. Nosotros aspiramos a gobernar en solitario. Sólo hay una opción de cambio, que es el Partido Popular, y sólo hay una opción de gobierno serio y al mismo tiempo centrado en el sentido de que gobierne para todos, y rompa la polarización que ha ido construyendo el muro que ha ido construyendo Sánchez. Algunos dicen, que no es posible que el PP pueda gobernar en solitario. A mí me decían exactamente lo mismo, que era imposible porque las encuestas daban que Vox subía. Pues Vox subió y el PP subió. Y hubo una mayoría de ciudadanos de Andalucía que dijeron: nosotros queremos un gobierno no condicionado, un gobierno con libertad que pueda trabajar y gobernar para todos, un gobierno centrado. Y nos dieron una mayoría suficiente. Y eso es lo que yo espero que haga los españoles.

«Nosotros no estamos en cálculos electorales, sino en sacar los Presupuestos de 2026»

–¿La situación nacional puede condicionar el calendario electoral en Andalucía?

––Sí, podría hacerlo. Nosotros tenemos una mayoría suficiente y el mandato de cumplir con la legislatura, esa es mi intención. Muchos compañeros me dicen que disuelva ahora, porque el Partido Socialista está mal y la señora Montero no termina de cuajar, pero eso no lo voy a hacer. Nosotros no estamos en cálculos electorales sino en sacar adelante el presupuesto de 2026. En enero, febrero, marzo o abril van a verse resultados de proyectos que podrían tener un impacto electoral positivo, por lo que un adelanto nos perjudicaría en ese sentido. Pero hay tal inestabilidad en España que podría condicionar todo esto. Sinceramente, creo que la primera opción de Sánchez es resistir, y la segunda pactar un relevo. Si adelanta elecciones generales es porque no le queda más remedio y, dependiendo de cuánto aguantara y el momento en que lo hiciera, entonces sí nos podríamos ver condicionados.

–¿Le favorecería una coincidencia con las elecciones generales?

–A mí como andalucista que soy, me gusta que el debate sea exclusivamente de Andalucía. Nosotros somos una comunidad histórica, como Cataluña, A mí me gusta tener unas elecciones propias para que tengamos un debate propio y debatamos de los asuntos que importan a los andaluces. Eso es lo que a mí me gustaría , pero si cuando toquen las elecciones, si el señor Sánchez sigue siendo presidente, que no lo sabemos, puede perfectamente convocar las elecciones y hacerlas coincidir en la misma fecha. Yo eso no lo puedo evitar. Lo que sí creo es que es tal el hartazgo con Sánchez que recibiría una gran contestación electoral