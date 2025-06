El presidente de la Junta anuncia que las obras del tercer hospital de Málaga comenzarán el año próximo

–¿Qué previsión hay para el inicio de las obras del tercer hospital de Málaga?

–Yo quiero hacer un comentario sobre Málaga que es ... muy importante. Málaga es la única provincia de Andalucía en la que los últimos 30 años de gobiernos del Partido Socialista no se hizo ni un solo nuevo hospital, a pesar de que es la provincia que más ha crecido, casi 600.000 habitantes más. Por eso nosotros hemos puesto en marcha un ambicioso plan: la ampliación del Costa del Sol, que son 93 millonesde euros. La primera fase ya se ha hecho y los ciudadanos que vayan por allí, lo estarán viendo y lo estarán disfrutando. Y va a quedar un hospital de un gran referencia para toda la Costa del Sol. Hemos abierto centros de salud nuevos en Marbella y en Fuengirola, y este mismo verano vamos a abrir otro más. El CARE de El Palo, que, es más que un centro de salud. Es una obra de gran envergadura, 20 millones de euros, un centro de especialidades. Y lo tercero, que Málaga necesita: estamos haciendo a a la vez la obra del metro y la adjudicación del gran hospital de Málaga, que habrá que ponerle nombre algún día, que va a tener un importe de 690 millones de euros, la obra civil más grande que la Junta de Andalucía ahora mismo esta haciendo. Ese gran hospital, que va a ser una referencia para Andalucía y para España, se adjudica antes de que termine el año. Ha sido un proyecto muy complejo, pero lo vamos a adjudicar ya y no hay vuelta atrás.

-¿Cómo siguen los plazos?

-Es un concurso muy grande. En el momento que se adjudique, la empresa tiene un plazo de un mes para empezar las obras. Por tanto, a partir del año 2026 se va a construir el hospital. Como es un proyecto enorme, es un macroproyecto, pues el plazo de construcción rondará entre los tres y cuatro años, que es lo que estila para un hospital de esta envergadura. Lo que sí está claro es que en el momento que se ha adjudicado, que va a ser en este año, en pocos meses ya no hay vuelta atrás. Este proyecto ha sido el más complicado que ha hecho la Junta de Andalucía desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, por la enorme cuantía que tiene. Los malagueños tienen que saber que esa injusticia que nos ha llevado a ser la provincia con menos médicos por habitante y con menos camas por habitante va a quedar saldada con las infraestructuras que se están haciendo.

-¿Hay otro proyecto de relieve en Málaga más o menos inmediato?

-Vamos a adjudicar también ya, con 52 millones de euros para la primera fase, la autovía de Ronda. Dijimos que íbamos a hacer una autovía en Ronda y la vamos a hacer. Es costosa, es cara y tiene plazos. Es la autovía que va por la zona de Campillo, que es la más viable técnicamente.

-¿Le preocupa la sucesión de Paco de la Torre en el Ayuntamiento de Málaga?

-A mí no me preocupa porque yo estuve con él esta semana en un acto del Foro Europeo y en otros actos institucionales y yo lo veo en perfecto estado de forma. A mí me sorprende mucho Paco de la Torre, que tiene una edad ya de madurez importante, pero que física y mentalmente está en plenas cualidades. Por tanto, mientras él se mantenga en plenas cualidades físicas y mentales, y mientras él tenga la voluntad, porque es una decisión personal y no se puede obligar a nadie, mientras él tenga la voluntad de seguir, pues nosotros seguiremos con Paco de la Torre. El problema sería, por así decirlo, si él no quiere optar a otra mandato o si no se viera en condiciones de seguir, pero no creo que eso pase. Yo estoy convencido de que Paco de la Torre está. Quedan dos años para las elecciones y yo sinceramente lo veo bien tanto física como intelectualmente. Lo veo probablemente en su mejor momento, porque además acumula una enorme experiencia, que es lo que le hace que sea no solamente el alcalde decano de los grandes alcaldes de España, sino el alcalde líder en España. Es una referencia en el municipalismo español y europeo, y por tanto, yo espero, deseo y quiero confiar en que sigamos contando con él cuatro años más.