Juanma Moreno se estrena en TikTok: «Tranquilos, no voy a bailar... de momento»

En su primer vídeo se ha grabado él mismo caminando por los pasillos del Palacio de San Telmo

Europa Press

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:40

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estrenado este miércoles, 17 de septiembre, una cuenta en la red social TikTok, en la ... que ha colgado un primer vídeo que se ha grabado él mismo caminando por los pasillos del Palacio de San Telmo de Sevilla en el que, con tono jocoso, promete que no va a «bailar» en dicha red social, «de momento», matiza.

