Juanma Moreno se estrena en TikTok: «Tranquilos, no voy a bailar... de momento»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha estrenado este miércoles, 17 de septiembre, una cuenta en la red social TikTok, en la ... que ha colgado un primer vídeo que se ha grabado él mismo caminando por los pasillos del Palacio de San Telmo de Sevilla en el que, con tono jocoso, promete que no va a «bailar» en dicha red social, «de momento», matiza.

Así lo indica el también líder del PP andaluz en el primer vídeo de esta cuenta en la que se irán lanzando nuevos contenidos de forma periódica.

«Todo camino empieza siempre con un primer paso, y hoy, mientras voy andando hacia mi despacho por los pasillos desde el Palacio de San Telmo, también empiezo a caminar en esta red social», comenta Juanma Moreno al inicio de dicho vídeo.

El presidente de la Junta afirma que se estrena en esta red social «con la energía que dan siempre los nuevos retos», y en esa línea comenta que «algunas personas, en septiembre, se plantean muchas cosas», como ir al gimnasio o mejorar su nivel de inglés, y él se ha propuesto «abrir mi TikTok».

«Pero tranquilos, no voy a bailar... de momento», aclara Juanma Moreno antes de concluir señalando que, «a partir de ahora, nos vemos aquí», en la citada red social.