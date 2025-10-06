IU apuesta por el 'malagueño' Ernesto Alba como candidato a presidir la Junta

Ernesto Alba, un 'malagueño' nacido en Cádiz. Esa es la apuesta de la dirección de Izquierda Unida en Andalucía como candidato a presidir la Junta ... en las elecciones autonómicas que se deberán celebrar, si no hay adelanto, en junio de 2026. El actual secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha oficializado su candidatura esta mañana en Málaga, ciudad en la que reside junto a su pareja, la actual líder de IU en la provincia y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas.

Alba (Conil de la Frontera, 1982) es, de momento, el único aspirante en el proceso de primarias abierto por IU en Andalucía para elegir a su cabeza de cartel para las autonómicas. En caso de ser elegido supondrá el primer trámite para ser el rival de Montero ya que, posteriormente, IU tendrá que negociar posteriormente con las formaciones que conforman Por Andalucía para designar, bien mediante o un acuerdo o por primarias, su cabeza de cartel a la cita regional con las urnas.

IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz conforman a día de hoy la coalición de izquierdas Por Andalucía -salvo cambio de última hora será la marca con la que concurrirán a las elecciones autonómicas- y de la que se ha desmarcado Podemos, que en principio concurrirá con una papeleta propia, mientras que también lo hará por separado Adelante Andalucía, la formación de corte andalucista creada por Teresa Rodríguez.

Arropado, entre otros, por el líder andaluz de IU y diputado de Sumar por Málaga, Toni Valero, Ernesto Alba presentó su candidatura tras una «profunda» reflexión y asumiendo el reto con «determinación» ya que Andalucía se librará la «primera batalla política» por el país y por los derechos.

Se marca como objetivo recuperar el vínculo con la ciudadanía y apela a la unidad de la izquierda

Alba explicó que el objetivo es recuperar el vínculo con la ciudadanía con la vista puesta en llevar el debate político «a las calles porque no puede ser que la gente que cobra menos de 1.200 euros esté pensando que quienes mejor le defienden son los pijos de la extrema derecha» y plantear una alternativa al PP en Andalucía.

Para ello, el también portavoz de IU en Andalucía hizo un llamamiento a la unidad de la izquierda y a la movilización para afrontar el nuevo ciclo electoral (andaluzas, municipales y generales).

Perfil

Ernesto Alba es diplomado en Trabajo Social por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Como trabajador social ha desempeñado su carrera profesional en el Centro de Acogida para Inmigrantes de la Cruz Roja de Algeciras y ha sido técnico especialista de proyectos y asesor metodológico de Presupuestos Participativos en el Instituto Universitario Rafael Burgaleta de la Universidad Complutense de Madrid. En su localidad natal fue concejal delegado de las áreas de Servicios Sociales, Participación Ciudadana, Salud y Consumo y fue coordinador del grupo municipal desde 2011 hasta 2016.

En Conil de la Frontera, donde fue camarero de discoteca durante ocho años, empezó a participar en la asamblea local de IU y en 2002 se integró en la Unión de Juventudes Comunistas de España, donde llegó a ser responsable del Área Externa Nacional de Andalucía y responsable de movimientos sociales y migraciones en el comité central de la UJCE. El 2 de julio de 2017 fue elegido secretario general del PCA por unanimidad del comité central emanado del XII Congreso del Partido Comunista de Andalucía.