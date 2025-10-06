Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

IU apuesta por el 'malagueño' Ernesto Alba como candidato a presidir la Junta

Gaditano de nacimiento y afincado en la provincia, el líder del PCA se presenta a las primarias de su partido en un paso previo a la elección del cabeza de cartel de la coalición Por Andalucía

Málaga

Lunes, 6 de octubre 2025, 18:07

Ernesto Alba, un 'malagueño' nacido en Cádiz. Esa es la apuesta de la dirección de Izquierda Unida en Andalucía como candidato a presidir la Junta ... en las elecciones autonómicas que se deberán celebrar, si no hay adelanto, en junio de 2026. El actual secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA) ha oficializado su candidatura esta mañana en Málaga, ciudad en la que reside junto a su pareja, la actual líder de IU en la provincia y concejala en el Ayuntamiento de la capital, Toni Morillas.

