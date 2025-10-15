La Fiscalía Superior destaca el descenso de los delitos por agresiones sexuales y violencia machista cometidos por menores

La Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, ha destacado hoy en la presentación de la Memoria de esta institución en el Parlamento ... andaluz correspondiente al año pasado la importante bajada en los delitos cometidos por los menores contra la libertad sexual y la violencia de género.

Ana Tárrago ha explicado en su comparecencia en la Cámara autonómica el descenso de estos delitos, que bajan en un 62% en el caso de los relacionados con la violencia de género y disminuyen también un 41% los perpetrados contra la libertad sexual.

En concreto, ha detallado que contra la libertad sexual se abrieron 244 expedientes, 206 por agresión sexual y 34 por abuso sexual, un nivel que dista mucho de los datos de hace años, ya que en 2022 alcanzaron un total de 413 delios y en 2019 fueron 330 los casos registrados.

En violencia de género también se observa una reducción en los delitos protagonizados por menores, pasando de 120 en años anteriores a solo 45 casos en 2024. Ana Tárrago ha mostrado su satisfacción por esta rebaja en los delitos de los menores y ha añadido que «se trata de una tendencia que esperamos que se mantenga en los próximos ejercicios con nuevos descensos».

Esta tendencia descendente también se refleja de forma importante en las diligencias preliminares abiertas a menores, son 10.933, una bajada de 2.249, lo que representa un 17% menos. Según la memoria, los expedientes de reforma sí recogen un subida con 4.264, con 1.869 expedientes más. La violencia doméstica de los menores ha registrado 1.059 expedientes, con una subida de 47 casos más.

La fiscal superior ha puesto de relieve su preocupación por el volumen de expedientes por homicidios que sumaron un total de 24, uno más que el ejercicio anterior, lo que refleja el alto grado de violencia de algunos mejores en los que influyen múltiples factores criminógenos, el consumo de estupefacientes, el absentismo escolar, el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, el uso de material pornográfico y ciertas alteraciones mentales.

Tárrago ha manifestado en el Parlamento que «el narcotráfico es otra de las preocupaciones de la Fiscalía por los efectos en la criminalidad que esta teniendo al presentar ya un panorama bastante peligroso y considero necesaria una actuación más contundente por parte del Estado para evitar un mayor incremento».

Por otro lado, la titular del Ministerio Público en Andalucía ha puesto de manifiesto el preocupante problema que representa el narcotráfico transnacional que genera una espiral de violencia entre bandas por el control del territorio con el uso de armas, asesinatos, secuestros, tráfico de la inmigración ilegal o la trata de personas además de los enfrentamientos graves y violentos con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

Por último, la fiscal ha alertado del aumento del cultivo de marihuana y el tráfico de hachís y también del incremento de entrada de cocaína hacia Europa por el litoral andaluz y, especialmente, por los puertos de Algeciras y Málaga que se refleja en las elevadas cantidades de aprehensiones de esta droga.

Para hacer frente a ello, Ana Tárrago ha solicitado elevar y endurecer las penas del Código Penal para los delitos por narcotráfico y para la red logística de apoyo a estas bandas organizadas, además de intensificar las investigaciones de blanqueo de dinero para debilitar a las organizaciones criminales.