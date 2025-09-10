La economía andaluza eleva su crecimiento al 2,6% este año

El último informe del Observatorio Económico de Andalucía (OEA) eleva el crecimiento de la economía andaluza hasta el 2,6% de su PIB este año ... empujado por la buena marcha de la inversión y el consumo privado.

Los resultados de este informe, que fue presentado ayer en Sevilla por el presidente de este observatorio, Francisco Ferraro, y el profesor de la Universidad Pablo de Olavide Manuel Alejandro, dibujan un escenario alentador para lo que resta del año en la economía andaluza, con una especial fortaleza del sector industrial.

Este informe, elaborado con la colaboración de la Cámara de Comercio de Sevilla a través de su Fundación Cámara, contempla sin embargo una notable desaceleración para 2026, año en el que se prevé un crecimiento de solo el 1,9 %, retroceso que vendrá acompañado también de un freno en la buena marcha hasta ahora del mercado de trabajo.

El crecimiento andaluz de este año se basa en la fuerza del consumo privado debido sobre todo al ahorro de los hogares en los últimos años y por el buen comportamiento del empleo, así como en la inversión que registra ya tres trimestres de subida.

Según el informe, la construcción registra un buen comportamiento y sigue su proceso de recuperación mientras que la evolución del sector servicios es favorable, junto al turismo que sigue tirando de la economía. Además, destacan otras actividades profesionales, artísticas y de comunicación, así como de servicios a empresas.

El informe refleja también una buena marcha también del sector primario tan potente en Andalucía, especialmente gracias a la favorable climatología y las positivas lluvias de este año.

El escenario económico andaluz, según este organismo, se enfrenta a riesgos geopolíticos y a tensiones comerciales diversa, como los aranceles de EE UU que está restando una o dos décimas al crecimiento del PIB andaluz. El freno económico el próximo año se notará en el sector exterior, sobre todo en el sector agroalimentario y en productos como el aceite, el vino y las manufacturas, que tendrán que diversificar sus mercados. El principal reto al que tendrá que enfrentarse el sector a será la incertidumbre sobre la volatilidad de los precios de las materias primas y los efectos climatológicos.

El Observatorio sostiene que el papel de los fondos europeos en la economía andaluza será clave para marcar el ritmo del crecimiento de Andalucía en un entorno internacional muy incierto y con muchos riesgos.